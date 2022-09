Contagem regressiva para as eleições 2022 e esse é o momento de tirar as principais dúvidas sobre o pleito, como por exemplo “em quantos deputados eu posso votar?”. Este ano, serão eleitos 513 deputados federais e 1035 deputados estaduais, mas a regra para o leitor é a mesma em todo o Brasil.

Em quantos deputados eu posso votar?

Nas eleições 2022, cada eleitor deve votar em apenas um deputado federal e um deputado estadual. Embora, no caso de parlamentares federais, existam 513 vagas, cada brasileiro deve escolher um nome na urna. Em relação aos estaduais é a mesma coisa, por exemplo, em São Paulo 94 pessoas são eleitas para a assembleia legislativa, mas o brasileiro vota em um candidato apenas.

Além disso, os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, que vai depender da população eleitoral e de quantos votos seu partido receber na eleição.

Posso votar em deputado federal de outro estado?

Não, com exceção do presidente, só é possível votar em candidatos de sua unidade federativa. Cada estado tem direito a um determinado número de candidatos no Congresso, que varia de acordo com sua população eleitoral.

Por exemplo: o Acre conta com 8 vagas no Congresso e São Paulo com 70. Além disso, embora os deputados federais votem leis para todo o país, esses parlamentares buscam ajudar a comunidade de sua região e aprovar projetos que beneficiem seu estado.

No site de Divulgação de Contas do TSE, todos os candidatos a todos os cargos estão listados. É possível pesquisar os nomes por região e ver todos os dados de cada concorrente, como partido, coligação, nome na urna e número eleitoral.

Como são eleitos os deputados?

Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em conta sua população eleitoral. Para isso, primeiro deve-se calcular o quociente eleitoral, que indica a quantidade de votos necessários para adquirir uma vaga na Câmara. Ele é o resultado da divisão entre número de votos válidos pelo número de vagas a que cada estado tem direit

Feito isso, calcula-se o quociente partidário, que vai mostrar quantas cadeiras determinado partido tem direito. Esse cálculo divide o número de votos que um partido recebeu pelo quociente eleitoral de cada estado.

Após fazer as contas, os candidatos mais votados de cada legenda são eleitos para ocupar as cadeiras que seu partido conquistou pelo quociente partidário.

Número de votos válidos/número de vagas de cada estado = quociente eleitoral

Número de votos do partido/quociente eleitoral do estado = quociente partidário

Quem pode votar na eleição 2022?

Todos os brasileiros com mais de 16 anos, que estejam com o título regularizado podem comparecer às urnas. Para saber se a situação eleitoral está regularizada, o eleitor deve acessar o Portal do TSE, clicar no menu “Serviço ao Eleitor” e em “Situação eleitoral”, e, colocando seus dados pessoais, o sistema fará uma consulta e dirá se o cidadão está apto ao voto.

Contudo, o voto no Brasil é obrigatório apenas para pessoas alfabetizadas que tenham entre 18 e 70 anos. Para cidadãos analfabetos e/ou com idade entre 16 e 18 anos e acima de 70 anos o voto é facultativo. Ou seja, essas pessoas têm direito ao voto, mas não precisam votar se não quiserem.

Como votar na eleição 2022?

Para votar, o eleitor deve comparecer em sua seção eleitoral com documento com foto em mãos e apresentá-lo ao mesário. Feito sua identificação, ele irá para a cabine de votação. Ao chegar na urna, o cidadão deve colocar os números de seus candidatos, conforme os cargos forem aparecendo.

Este ano, a ordem será a seguinte: deputado federal (4 dígitos), deputado estadual (5 dígitos), senador (3 dígitos), governador (2 dígitos) e presidente (2 dígitos).

Após digitar o número, ele deve confirmar o voto no botão “confirma”. Caso precise corrigir algum dígito, basta clicar em “corrige”. Para votar em branco, basta apertar a tecla homônima na urna. É permitido que o eleitor leve uma “cola” com seus números de seus candidatos escrito em um papel para não esquecer.

Desde 2014, o TSE criou um simulador de urna eletrônica para que os brasileiros pudessem treinar o voto antes da eleição.

Em 2022, os brasileiros vão se dirigir às urnas no dia 2 de outubro para o primeiro turno e, se for necessário, dia 30 de outubro para o segundo turno. O horário de votação será das 8h às 17h, tendo o horário de Brasília como referência em todo o país.