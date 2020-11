Eleições 2020: em quantos vereadores eu posso votar?

Eleições 2020 – Há muitas dúvidas sobre o momento da votação. A maioria delas é sobre os vereadores. O Jornal DCI reuniu as respostas para as três principais questões que podem te atingir na hora de apertar a o botão da urna, no dia 15 de novembro.

Eleições 2020: Posso votar em mais de um vereador?

Apesar de existir mais de uma vaga para este cargo, cada eleitor só poderá votar diretamente em um candidato ou em um partido. Isso pode ser confundido pelo fato de votarmos em mais de um candidato aos cargos legislativos (deputado estadual e federal e senadores) nas eleições gerais.

Qual a ordem de votos na urna?

O candidato ao cargo de vereador é identificado com 5 dígitos, os dois primeiros estão relacionados ao partido. Já para prefeito, deve-se apertar apenas 2 dígitos.

Quando chegar até a urna, a ordem,nas Eleições 2020, é essa:

1- o primeiro voto é para vereador. Na urna eletrônica, digite os cinco dígitos que identificam o seu candidato. Como a eleição para vereador é definida pelo sistema proporcional, o eleitor pode digitar na urna os cinco números e votar diretamente no candidato ou inserir apenas os dois primeiros e votar apenas em um partido.

2- Depois de confirmada a escolha, é vez de votar para prefeito. São dois dígitos e a tecla “confirma” para validar a sua escolha.

Eleições 2020: Quantos vereadores podem ser eleitos na minha cidade?

Depende do número de habitantes de cada município, nas Eleições 2020. É a Lei Orgânica de cada cidade que determina a quantidade exata de vagas disponíveis, respeitando o que diz o art. 29 da Constituição Federal, que relaciona o limite de vereadores de acordo com a quantidade de habitantes do município.

Segundo a Constituição Federal, cidades pequenas de até 15 mil pessoas têm nove vereadores. O número máximo é de 55 assentos, para municípios com mais de 8 milhões de habitantes.