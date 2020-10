Eleições 2020: Justiça eleitoral invalida candidatura de Filipe Sabará

Eleições 2020 – Na noite do último domingo (25), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE) resolveu indeferir na candidatura de Filipe Sabará à Prefeitura de São Paulo. Decisão da Justiça eleitoral aconteceu após sua vice, Marina Helena, desistir de concorrer e o partido Novo não indicar substitutos.

Sabará disse que vai recorrer da decisão e que sua expulsão ocorreu por conta de divergências de opiniões com um dos fundadores do Novo, João Amoedo. Segundo o ex-candidato do partido, ele defende as boas ações do Governo Federal, ao contrário de Amoedo, “que ataca o Presidente Bolsonaro o tempo todo (no Twitter)“. A decisão da Justiça Eleitoral de invalidar a candidatura de Sabará atende a um pedido do partido. De acordo com a lei, não havendo substituição de membro que deixou a disputa, o partido é excluído.

Justiça eleitoral acata pedido de Partido Novo – eleições 2020

A candidata Marina Helena, que concorria ao cargo de vice ao lado de Sabará, anunciou no último sábado que desistiu da candidatura. Na última quarta-feira (21), data em que Filipe foi expulso do partido Novo, ela havia afirmado que continuaria na disputa. Por meio de recursos, a candidatura dela seguia válida. “Eu me dediquei de corpo e alma nos últimos oito meses a estudar São Paulo e encontrar soluções reais para a cidade. Infelizmente, dado os últimos acontecimentos, eu não vejo mais ser possível implementar essa agenda e por isso eu renuncio à minha candidatura à vice-prefeitura“, disse Marina em vídeo publicado no Instagram. Após a desistência, o partido Novo resolveu não indicar um substituto como vice, além de pedir a retirada do nome e número do candidatos da urna eletrônica à Justiça Eleitoral nas eleições 2020.

