Eleições 2020: saiba em quais capitais os bolsonaristas lideram

Candidatos bolsonaristas lideram as pesquisas em três capitais: Fortaleza (CE), Cuiabá (MT) e Manaus (AM). Desses que estão na frente, apenas o da capital cearense Capitão Wagner (Pros) ganhou apoio oficial de Bolsonaro, apesar de o presidente ter dito, em agosto, que não iria participar da disputa em primeiro turno das eleições 2020, pois tinha “muito trabalho na presidência.”

Fortaleza (CE): Capitão Wagner

Segundo pesquisa realizada pelo instituto RealTime Big Data e divulgada pela CNN, no dia 22 de outubro, Capitão Wagner (Pros) lidera de forma isolada com 31%.

O candidato é apoiado oficialmente por Bolsonaro. Numa live, no dia 08 de outubro, o presidente chegou a dizer : “Em Fortaleza tem um Capitão lá, se Deus quiser vai dar certo. Já está à frente”.

Eleições 2020-Cuiabá (MT): Abílio Junior

A Pesquisa Ibope divulgada pela TV Centro América, no último dia 17, mostra Abílio Junior (Podemos) em primeiro lugar na disputa com 26%.

O candidato, apesar de não ter recebido o apoio do presidente, tenta se consolidar como o “Bolsonaro cuiabano” e já disse que concorda com as pautas de Bolsonaro. Após uma convenção, no dia 15 de setembro, ele se comparou com o presidente, dizendo que tem “um estilo mais bolsonarista. ”

Manaus (AM): Amazonino Mendes

O presidente declarou apoio oficial ao Coronel Menezes (Patriotas) que, segundo pesquisa recente do Ibope, está em sexto lugar com 6%.

No entanto, o candidato líder na capital é outro. Amazonino Mendes (Podemos), apesar de não ter apoio oficial, já se mostrou favorável a Bolsonaro nas eleições de 2018, e é apoiado pelo PSL Amazonas.