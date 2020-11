Eleições 2020: 30 projetos de Arthur do Val para a cidade de SP

Concorrendo a prefeitura de São Paulo nas eleições 2020 pelo Patriota, o deputado estadual Arthur do Val, popularmente conhecido como Mamãe Falei tem propostas diretas em seu plano de governo. Esperançoso, ele, que em 2018 foi o segundo deputado mais eleito pelo Estado de SP, com quase 480 mil votos, publica diariamente parte de suas propostas para poder conquistar o voto dos paulistanos.

Quais são as propostas de Arthur do Val para São Paulo?

Aos 34 anos, o paulistano que formou-se em Engenharia Química, traçou sua trajetória profissional como empresário na área de reciclagem de resíduos metálicos. É defensor do liberalismo econômico e se opõe veementemente ao Estado. Se destacou como Youtuber com propostas de política para o Brasil, o qual rendeu mais de 2 milhões de inscritos no canal.

Proposta de transporte nas eleições 2020

Trocar radares de finalização por lombadas eletrônicas;

Acabar com o Rodízio de Veículos;

Liberar faixas de ônibus para motociclistas;

Revisar contratos de empresas de ônibus, desmembrando o proprietário das garagens e operadores;

Realocar as secretarias de habitação, mobilidade e transportes para a pasta Infraestrutura e Urbanismo.

Saúde – eleição 2020

Atuar diretamente nas UBS com estratégias de atendimento regionalizado em conjunto com equipes de saúde para a melhor otimização de atendimento e evitando filas;

Aumentar o n úmero de assistentes sociais da família e médicos especializados em Medicina da Família e Comunidade;

Desenvolver parcerias com laboratórios privados para oferecer melhor qualidade em atendimento.

Segurança Pública

Criar uma agência municipal de inteligência no combate à corrupção;

Coibir más-práticas e demais crimes contra a gestão municipal;

Aproximar a Guarda Municipal da população e especializar a Guarda de acordo com as demandas de cada região;

Transformar a Guarda Civil Municipal em Polícia Municipal;

Realocação do orçamento público para fortalecer, treinar e equipar a Polícia Municipal.

Meio Ambiente

Redução da utilização de combustíveis fósseis na frota de ônibus;

Construir mais arranha-céus para diminuir sensivelmente a necessidade de deslocamento em longas distâncias, o que reduz trânsito e poluição.

Projeto das eleições 2020 para “Bem Estar Animal”

Aumentar parceria com a iniciativa privada para obterem controle nos maus tratos

Promover políticas de conscientização do abandono e da multiplicação descontrolada de animais de rua

Campanhas que incentivem a adoção em vez da compra

Ampliar canais para que moradores de rua possam ter seus pets em centros de acolhimento

Política habitacional de Arthur o Val

Incentivar preços acessíveis a imóveis no centro;

Trazer mais gente para o centro, para que as pessoas de baixa renda possam ter moradia digna e opções de cultura e lazer.

Fim da Cracolândia

Criar centros de acolhimento com lazer e cultura criando a cultura da socialização;

Permitir o acesso fácil a pets de moradores de rua nos centros de acolhimento.

Revitalização do Centro – planos da eleições 2020

Criar em parceria com a iniciativa privada, arranha-céus voltados integralmente para moradia;

Facilitar o acesso imobiliário no centro da cidade.

Plano de Educação de Arthur do Val

Criar em parceria com a iniciativa privada, cursos profissionalizantes nas escolas municipais;

Oferecer refeições saudáveis para crianças, inclusive aos finais de semana;

Implantar o modelo de Escola 360, ou seja, escolas abertas todos os dias do ano para que a comunidade tenha acesso tanto a reforços escolares quanto à atividades complementares.

Projetos na área de Economia

Acabar com o ITBI – Imposto sobre Transação de Bens Imóveis;

Reduzir cargos comissionados;

Facilitar a instalação de antenas de sinal 5G.

