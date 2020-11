Eleições 2020: redes sociais poderiam mudar o rumo do 2º turno?

Ainda que os meios de comunicação tradicionais e o tempo de propaganda política no rádio ou TV sejam fatores poderosos na hora de definir o voto do brasileiro, as redes sociais têm ocupado cada vez mais espaço como fonte de informação para o eleitor. Muito do que gera atenção nas mídias sociais acaba “saindo” do mundo virtual e virando notícia nos meios de comunicação convencionais. No entanto, seria a web tão influente a ponto de mudar os rumos do 2º turno nas eleições 2020 para a Prefeitura de São Paulo?

Tradicionalmente, uma boa campanha política é eficaz quando consegue chamar atenção em busca de conquistar o voto. O uso das redes sociais pelos candidatos foi uma das saídas encontradas para se chegar ao eleitorado, funcionando como uma alternativa para driblar a limitação do tempo de propaganda no Rádio e na TV.

Nas eleições 2020, as redes sociais ganharam uma importância ainda maior diante da necessidade do distanciamento social devido à pandemia da Covid-19 e pelas regras sanitárias determinadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), forçando que o tradicional corpo a corpo dos candidatos nas ruas fosse substituído pelo envolvimento nas redes.

Qual candidato mais cresceu no Facebook?

Nesse campo, o candidato que mais obteve crescimento foi Arthur do Val, também conhecido como Mamãe Falei, que concorre à prefeitura da capital paulista nas eleições 2020 pelo Patriota. Dados da plataforma Facebook indicam que Arthur do Val lidera em número de curtidas recebidas em sua página, com 1,3 milhão. Atrás aparecem Celso Russomanno (Republicanos), com 890,1 mil “likes”, e Guilherme Boulos (PSOL), com 856,5 mil curtidas.

Outra dimensão usada para monitorar a contabilidade e o alcance nas redes sociais é o engajamento – que consiste no número somado de interações como curtidas, comentários e compartilhamentos. Nessa métrica, o candidato pelo Patriota também lidera.

Só na última semana, 129 postagens feitas pela campanha Do Val obtiveram um engajamento de 5,1 milhões no Facebook, o que dá uma média de 39,5 mil interações por publicação. No quesito, Boulos aparece em segundo com 2,4 milhões de interações em 159 postagens (cerca de 15 mil por post), e Russomanno em terceiro: 300 mil interações em apenas 30 posts.

O colégio eleitoral em São Paulo conta com mais de 8 milhões de eleitores, de acordo com o Superior Tribunal Eleitoral.

Candidatos com mais curtidas no Facebook

Arthur do Val: 1,3 milhão

Celso Russomanno: 890,1 mil

Guilherme Boulos: 856,5 mil

Márcio França: 143,6 mil

Bruno Covas: 107,2 mil

Andrea Matarazzo: 59,2 mil

Jilmar Tatto: 33,5 mil

Mais curtidas no Instagram | Eleições 2020

Arthur do Val: 696 seguidores

Bruno Covas: 192 mil

Celso Russomanno: 810 mil

Guilherme Boulos: 1,2 milhão

Marcio França: 58,6 mil

Andrea Matarazzo: 19,4 mil

Jilmar Tatto: 13,5 mil

Candidatos com mais seguidores no Twitter

Arthur do Val: 528,5 mil

Bruno Covas: 50,8 mil

Celso Russomanno: 144,3 mil

Guilherme Boulos: 1,1 milhão

Marcio Franças: 31,6 mil

Jilmar Tatto: 14,7 mil

Andrea Matarazzo: 52,5 mil

O Índice de Popularidade Digital (IPD), elaborado pela consultoria Quaest e publicado pelo jornal Folha de S. Paulo, avalia o desempenho dos candidatos no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google.

São analisados seis pontos dos candidatos nas redes sociais: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamento das postagens), valência (reações positivas e negativas às postagens), presença (número de redes sociais em que a pessoa está ativa) e interesse (volume de buscas no Google, YouTube e Wikipedia).

No levantamento para as eleições 2020, divulgado inicialmente em 7 de outubro e atualizado em 4 de novembro, Boulos aparece liderando, enquanto a disputa pela segunda colocação está entre o atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), e Do Val.

No entanto, a distância de Covas para Do Val, é pequena: apenas 1,6 ponto. Ambos ainda estão muito longe de Boulos, que tem quase 25 pontos a mais.

Confira o gráfico abaixo:

