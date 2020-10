Eleições 2020: veja as propostas de Celso Russomano para São Paulo

O candidato do partido Republicanos conta com propostas para 11 setores da capital paulista. Seu programa, com 45 páginas, conta com projetos voltados para melhorias sociais.

Eleições 2020 – O candidato aliado de Jair Bolsonaro, Celso Russomano (Republicanos), oscila entre as primeiras posições nas últimas pesquisas eleitorais para a prefeitura de São Paulo. Russomano, que também é comunicador e atua na defesa dos direitos do consumidor, já tem uma vida longa na carreira politica. Agora, tenta mais uma vez, assumir a prefeitura da capital paulista.

Quem é Russomano?

Bacharel em direito, Russomano já está na politica desde 1994, quando foi eleito deputado federal por São Paulo. Após esse tempo, exerceu vários mandatos como deputado estadual e federal por São Paulo. O parlamentar é o fundador Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (INADEC). Não à toa, Celso Russomanno ficou conhecido nacionalmente como o jornalista defensor do cidadão consumidor, por seus quadros na televisão.

Concorreu a algumas outras eleições também: em 2000, à prefeitura de Santo André e 2010 concorreu ao governo do Estado. Nas quatro ocasiões, entretanto, não chegou ao segundo turno. Em 2020, aposta na prefeitura de São Paulo, com Marcos da Costa como vice na chapa.

Eleições SP 2020: Propostas de Celso Russomano

Em 45 páginas, seu programa de governo tem propostas direcionadas a 11 setores da administração municipal. Os projetos passam por várias hipóteses, partem desde assistência social até saúde, educação e economia. O maior objetivo de Russomano para a cidade é aumentar o desenvolvimento estrutural, social e econômico. Na parte social, como direito das mulheres, negros, indígenas e LGBTQI+, não há muita profundidade. Contudo, há projetos de inclusão e acolhimento para jovens da periferia e pessoas e situação de rua.

Confira os principais pontos. O programa completo você acessa aqui.

Cultura – eleições 2020

Russomano tem ideias para aumentar a produção cultura na capital paulista. O candidato promete um centro de produção de audiovisual, aumentando o número de produções de cinema, TV, streaming e outras mídias filmadas em São Paulo para 2.000 produções/ano” até 2024.

Além disso, ele quer manter o cultura de São Paulo viva e chamativa. Para isso, serão criadas ações de fomento e de destaque ao patrimônio histórico.

Ademais, pretende construir oficinas de música, cineclubes e teatros nos espaços públicos mantidos pelo município, principalmente nas escolas municipais de ensino fundamental da cidade.

Afirma que 10% das escolas municipais terão espaços culturais no primeiro ano de governo e que o percentual chegará a 30% no fim do mandato, para fomentar o interesse cultural.

Saúde

O principal projeto para a saúde, é a criação de centros de acolhimento para pessoas em situação de rua.

Também é citado em seu programa, o projeto “O Médico É Meu”. No plano, só teve relatada a opinião de que “o cidadão precisa de uma referência em seu atendimento de saúde, organizando e referenciando os serviços necessários” e que “o apoio do agente comunitário é fundamental, pelo seu papel próximo do indivíduo e sua família, conhecendo suas características e a maioria de suas necessidades”.

Propõe também implementar o teleatendimento em saúde, para consultas médicas à distância, bem como atendimentos de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional etc.

Além do acesso do histórico clínico digital a todos os cidadãos, o prontuário médico deve estar disponível ao acesso imediato de cada indivíduo em plataforma digital nas nuvens.

Educação

Na educação, Russomano pretende aumentar a qualidade do ensino público e combater a evasão escolar entre os jovens. Para isso, quer implementar um reforço escolar no contra turno. Além de atividades esportivas nas escolas durante as férias escolares

Outra ideia é o cadastro de projetos inovadores que professores realizam, com premiação semestral e bonificação em forma de equipamentos às escolas que acumularem três prêmios.

Além disso, pretende informatizar o sistema, com acesso a tecnologia, computadores e tablets para alunos e professores.

Desenvolvimento econômico e emprego

Pretende dar melhor qualidade de vida, com particular ênfase para as populações e regiões mais necessitadas e vulneráveis, e em favor da superação da pobreza e do desenvolvimento humano de todos os paulistanos. Para isso, propõe a criação da Casa do Jovem com o objetivo de conferir o acompanhamento de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, resgatando e fazendo a ponte deste jovem com as vagas de jovens aprendizes;

Pretende também criar um projeto de olheiros de futebol nas periferias, mas sem aprofundamento na proposta. “Construir parceria com a Federação Paulista de Futebol para localizar e acolher jovens talentos nas periferias.”

Além disso, quer criar o Centro de Empreendedorismo da Cidade de São Paulo que irá desenvolver políticas de desenvolvimento para a cidade em conjunto com instituições públicas e privadas.

Existe a ideia também de implantar o auxílio emergencial paulistano, que seria paga a quem recebe a ajuda do governo federal. Também pretende dar incentivo ao empreendedorismo. Russomano afirma, em suas propostas, que irá isentar os proprietários de imóveis tombados da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Transporte

Tem a proposta de ampliar as faixas exclusivas de ônibus , à direita da via, e do transporte público em geral.

Também de melhorar a circulação do transporte de carga no sistema viário da cidade de acordo com as diretrizes de uso e ocupação do solo.

Além da elaboração de Plano Cicloviário integrado ao Plano de Mobilidade do Pedestre que deverão ser implementados nas ruas.

Segurança – Eleições SP 2020

Em parceria com o governo do estado, pretende promover o fortalecimento dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Consegs) que operam na cidade.

Também quer determinar que a Guarda Civil Metropolitana passe a fiscalizar desmanches irregulares.

O candidato visa criar na cidade de São Paulo o corpo de Defesa Civil com carreira, o que nunca houve na cidade, contratando profissionais com ensino técnico na área de Edificações, Técnico Ambiental, Bombeiro Civil dentre outras áreas, renovando e profissionalizando.

Além de afirmar que vai criar políticas para combater os crimes ambientais.