Eleições 2020: saiba como checar fake news com o robô do TSE

Eleições 2020- O pleito de 2018 ficou conhecido pela polarização política e disseminação de fake news. Os candidatos utilizaram a internet como ecossistema para a disseminação de conteúdos mentirosos sobre os adversários, o que trouxe consequências que se refletiram nos resultados.

Eleições 2020: conheça os aplicativos do TSE para facilitar sua vida

Nas Eleições 2020, já ciente dos problemas causados pelas notícias falsas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o WhatsApp lançaram o chatbot “Tira dúvidas no WhatsApp”. Com o robô, os eleitores conseguem checar dados e obter diversas informações essenciais, como data, horário e local da votação. O CanalTech reuniu o passo a passo para usar a tecnologia.

Eleições 2020: Como checar fake news com o robô do TSE?

1- Adicione o número do chatbot do TSE na sua lista de contatos do WhatsApp. O número é +55 61 9637-1078. Feito isso, inicie uma conversa com ele normalmente no mensageiro.

2- Mande uma saudação e o bot perguntará se você quer receber informações sobre as eleições. Clique em “Quero receber” para poder prosseguir.

3- Em seguida, o bot lhe enviará uma lista de todos os itens que está habilitado para responder.

4- Enviando “3”, o chatbot irá enviar todas as notícias que já foram checadas pelas agências de checagem, seguido do link “Fato ou Boato” da Justiça Eleitoral.

6- Enviando “4”, o bot irá enviar algumas informações com dicas para que você possa reconhecer fake news e conteúdos enganosos. Em seguida, digite um dos números para receber as dicas.

8- Enviando “5”, você pode consultar todos os candidatos das Eleições 2020. Basta apenas selecionar uma das opções, enviar o estado e a sua cidade para saber mais informações.

