Eleições 2020: saiba como é feito o trabalho do mesário

Eleições 2020 -Todos os anos vários brasileiros são convocados pela Justiça Eleitoral para ser mesário e devem trabalhar no dia da eleição. Contudo, nas eleições 2020 algumas coisas vão ser diferentes, por conta da pandemia do coronavírus. As medidas de segurança também serão aplicadas aos mesários, além disso, os treinamentos são todos online e existe a opção de ser mesário voluntário.

O que faz um mesário?

Tem responsabilidades importantes no dia de votação, basicamente, todo o controle de eleitores que vão votar é feito pelos mesários.

Algumas de suas funções são:

Identifica o eleitor

Conferir a documentação

Entrega o comprovante do voto

Confere o preenchimento de justificativas

Observar a organização da fila

Controlar o registro de votação

Habilitação da urna eletrônica

Como ser mesário?

Para ser mesário existem duas opções, ou o eleitor é convocado pela Justiça Eleitoral e deve se apresentar ou ele pode ficar se inscrever para o cargo voluntariamente.

Mesário Voluntário – eleições 2020

Mesário Voluntário é um programa que tem como intuito incentivar mais pessoas a participem como voluntários das eleições. É possível se candidatar pelo aplicativo e-título, também pode ser feito pelo site do TSE em sua região. Contudo, as inscrições terminaram em setembro. Mas ainda dá para fazer a inscrição e talvez ser chamado para trabalhar no dia do pleito.

Medidas de segurança nas eleições 2020?

Um plano de segurança sanitária foi elaborado por uma equipe de especialistas dos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e por técnicos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), todos consultados pelo TSE.

Mesários receberão máscaras e terão que trocá-las a cada quatro horas, usar álcool e uma proteção facial de acetato (face shield), que terá de ser usada o tempo todo. As mascaras deverão ser trocadas a cada 4 horas. Além disso, o distanciamento social, de pelo menos um metro, deve ser mantido e todo o treinamento de mesário será feito online.. Confira outras medidas de segurança nas eleições 2020.

Uso de mascaras é obrigatório, por parte dos eleitores e dos mesários. O TSE afirmou que pode ser que o mesário peça para que o eleitor se afaste, tire a mascara e mostre o rosto para reconhecer a foto da identidade. Contudo, ele deve coloca-la em seguida.

Não será permitido comer ou beber nas filas, para evitar que as pessoas fiquem sem mascara.

Distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre todos.

Álcool em gel será distribuído em todas as seções para que os eleitores limpem as mãos antes e depois da votação.

O TSE recomenda que cada eleitor leve a sua caneta para assinar, para evitar o compartilhamento de objetos.

O tempo de votação foi estendido, será das 7h às 17h. Entretanto, o horário até às 10h será preferencial para pessoas acima de 60 anos.

A biometria foi suspensa, pois não é possível higienizar o leitor a cada pessoa que colocar o dedo. Portanto, poderia aumentar o contágio do vírus.

Os eleitores e mesário que estiverem com sintomas de COVID-19 ou testarem positivo não devem comparecer ao local de votação. Portanto, devem justificar a ausência do voto na internet, seja por meio do site da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-título, sem ir à seção eleitoral.

Além disso, existe o manual do mesário, que pode dar instruções sobre o cargo.

Direitos do mesário

O mesário tem alguns direitos por trabalhar para o governo no dia do pleito. São eles: