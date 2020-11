Eleições 2020: saiba os 5 benefícios do mesário

Eleições 2020 – A votação do primeiro turno das eleições municipais deste ano está chegando. Para que o sistema funcione e os eleitores consigam exercer sua cidadania, milhares de pessoas irão trabalhar em favor da Justiça Eleitoral. Cerca de 2,8 milhões cidadãos atuarão como mesários, convocados ou por voluntariado.

Para saber se foi convocado para ser mesário, basta entrar em contato diretamente com o cartório eleitoral do município e consultar. Caso queira contestar a convocação, é preciso apresentar uma justificativa e esta será analisada pelo juiz eleitoral, para aprovação ou não do pedido de dispensa.

Já para se voluntariar, é preciso realizar uma inscrição no site do Tribunal Regional Eleitoral local, para os cidadãos de São Paulo, clique aqui e siga as instruções.

Diante disso, os mesários, além de contribuir para que a sociedade vote de forma segura e legítima, recebem alguns benefícios, que podem ser desfrutados a curto ou a longo prazo. Confira quais são!

Quais as vantagens em ser mesário nas eleições 2020?