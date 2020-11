Eleições 2020: SP altera 127 locais de votação; veja se sua seção mudou

Eleições 2020 – Por razões operacionais, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE_SP) alterou 127 locais de votação em todo o estado, sendo 20 na Capital e 17 na região metropolitana.

Quais seções mudaram em SP?

Segundo a Justiça Eleitoral, cada local de votação possui mais de uma seção eleitoral e a mudança, pode envolver somente parte das seções que estão no mesmo endereço.

A mudança não tem a ver com a pandemia do coronavírus e sim, com algumas necessidades operacionais que provocaram as modificações como: obras, infraestrutura inadequada e falta de acessibilidade. Há casos de locais que deixaram de existir e por isso tiveram que alterar seções.

Confira o seu local de votação pelo site do TSE

Na capital, as mudanças atingem 16 zonas eleitorais nas Eleições 2020 e cada uma delas possui mais de um local de votação. Um dos lugares que sofreu modificações neste ano é a Escola Estadual Caetano de Campos, na Aclimação (centro), um dos pontos mais tradicionais nas eleições de São Paulo.

Como conferir o local de votação?

A consulta dos locais de votação nas Eleições 2020 pode ser feita nas plataformas oficiais do TSE. Confira como fazer:

Eleições 2020 – Pelo site:

Acesse o site do TSE

Escolha se quer fazer a busca pelo nome ou pelo título de eleitor

O eleitor terá de informar também sua data de nascimento e o nome da mãe

Pelo WhatsApp

O TSE disponibilizou um mecanismo para atendimento automático pelo WhatsApp. O número é (61) 9637-1078

Para checar a informação pelo WhatsApp, siga o passo a passo:

Salve o número na agenda do seu celular

Para ativar o mecanismo automático, envie uma mensagem qualquer. Por exemplo: “olá”

Você receberá um menu com as opções de atendimento

Escolha a opção 6

Assim como na opção pelo site, a busca pelo local de votação poderá ser pelo nome ou pelo número do título. Também será necessário confirmar a data de nascimento e o nome da mãe

Após finalizar, se quiser receber algum outro tipo de atendimento, selecione a opção “menu inicial” e escolha a opção desejada.

Pelo aplicativo

Baixe gratuitamente o aplicativo e-Título, disponível na Play Store para celulares com sistema operacional Android e na App Store para iOS

Abra o aplicativo

Leia os termos de uso. Se estiver de acordo, clique na opção e, em seguida, em “continuar”

Preencha as suas informações: nome completo, data de nascimento, nome dos pais e número do CPF ou do título de eleitor. Em seguida, clique em “entrar no e-Título”

Verifique seu local de votação

