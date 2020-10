Eleições, 2020– Os debates eleitorais do 1º turno sofreram uma onda de cancelamento: Record, CNN, SBT, RedeTV e Globo. O motivo alegado é a pandemia e os riscos de contaminação pelo fato de os debates serem presenciais. Até o momento, apenas a TV Cultura está mantendo o evento, que está marcado para o dia 12 de novembro, a partir das 22h, três dias antes do 1º turno.

Eleições 2020: Informação Debate TV Cultura

Segundo o UOL, o evento será no Memorial da América Latina, na capital paulista, e contará com a mediação do jornalista Leão Serva. A emissora convidou os 11 candidatos filiados a partidos com representação no Congresso Nacional: Andrea Matarazzo (PSD), Arthur do Val (Patriota), Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos), Filipe Sabará (a confirmar), Guilherme Boulos (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Joice Hasselmann (PSL), Márcio França (PSB), Marina Helou (Rede) e Orlando Silva (PCdoB).

O debate será transmitido pela TV Cultura, pelas rádios Cultura FM e Cultura Brasil, pelo site da emissora e também por plataformas como YouTube, Facebook, Twitter e Dailymotion.

No primeiro bloco, os candidatos responderão perguntas feitas por profissionais da emissora. Em outros três, os candidatos realizam perguntas entre si. O último será voltado para as considerações finais.

Para evitar contaminações, os candidatos serão separados por um painel de acrílico, mantendo o distanciamento necessário. O uso da máscara será obrigatório exceto se estiverem formulando perguntas ou respondendo aos questionamentos.

Segundo turno

Por enquanto, os debates marcados para o segundo turno das Eleições 2020 , em São Paulo, não foram cancelados. As datas seguem as mesmas:

16 de novembro – CNN (21h)

(21h) 19 de novembro – Band ( 22h30)

22h30) 21 de novembro – SBT ( 17h45)

17h45) 22 de novembro – Record ( 22h)

22h) 24 de novembro – RedeTV! (22h30)

Eleições 2020: Projeto de Lei obriga emissoras a realizar debates

O Projeto de Lei 4912/20, de autoria dos deputados Luiza Erundina (Psol-SP) e Ivan Valente (Psol-SP), quer obrigar as emissoras de rádio e televisão a transmitir debates eleitorais, assegurada a participação de todos os candidatos com registro válido. A proposta tramita na Câmara dos Deputados.

Atualmente, a Lei das Eleições faculta a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional.

Fonte: Agência Câmara de Notícias