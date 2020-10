Eleições 2020: veja em quais capitais deve acontecer o 2º turno

Eleições 2020 – Neste ano, com a pandemia do novo coronavírus, as datas eleitorais tiveram de ser adiadas. Portanto, não serão mais em outubro. O primeiro turno foi remarcado para o dia 15 de novembro. Já o segundo turno, para onde houver, acontecerá, então, no dia 29 de novembro. Confira, portanto, em quais capitais brasileiras deve haver ou não segundo turno eleitoral.

Segundo turno

Para que o município tenha segundo turno nas votações, ele deve ter, no mínimo, 200 mil eleitores. As cidades com número inferior a esse, automaticamente só tem um turno, independente da quantidade de votos válidos que o primeiro colocado receber, ele é eleitor em um único dia de votação.

Mas para os lugares com colégio eleitoral maior que 200 mil, o segundo turno acontece caso nenhum candidato tenha mais da metade dos votos válidos. Se algum concorrente obtiver 50% dos votos mais um, ele é eleito, caso contrário, existe um segundo dia de votação. A disputa fica, então, entre o primeiro e segundo candidatos mais votados no primeiro turno. Nesse dia de pleito, o candidato com mais votos é eleito, independente da quantidade.

Embora algumas cidades estejam com o cenário político quase definido, a maior parte das capitais brasileiras vai contar com dois turnos para decidir seus prefeitos. Veja uma lista com as cidades que, provavelmente, terão turnos nas eleições 2020.

A única capital do Brasil que não tem 200 mil eleitores, portanto, vai ter apenas um turno com certeza é Palmas (TO).

Rio branco (AC)

Maceió (AL)

São Paulo (SP)

Rio de Janeiro (RJ)

Porto Alegre (RS)

Vitória (ES)

Campo grande (MS)

Cuiabá (MT)

Goiânia (GO)

Belém (PA)

João Pessoa (PB)

Recife (PE)

Fortaleza (CE)

Porto Velho (RO)

Boa Vista (RR)

Aracaju (SE)

Macapá (AP)

Manaus (AM)

Teresina (PI)

São Paulo tem cenário incerto e mudanças nas pesquisas

O cenário eleitoral de São Paulo ainda não está definido. Nos últimos dias, houve algumas mudanças e apontam a perda da liderança de Celso Russomano (Republicanos). Na pesquisa do IBOPE no começo de outubro, os dados indicavam: Russomano (Republicanos) com 25% e Covas (PSBD) com 22%. São seguidos por Boulos (PSOL) com 10%, Márcio França (PSB) com 7%, Jilmar Tatto (PT) com 4%. Outros como Arthur do Val (Patriotas), Filipe Sabará (Novo), Antonio Carlos (PCO) e Joyce Hasselmann (PSL) ficam na margem entre 0 e 2%. Os dois primeiros candidatos estariam tecnicamente empatados.

Contudo, as novas pesquisas indicaram uma queda percentual de Russomano (Republicanos) e ascensão de Boulos (PSOL). A pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada na ultima quinta (22) apontou Bruno Covas(PSDB) com 23%, Celso Russomanno (Republicanos) com 20% e Guilherme Boulos (PSOL) com 14%. Portanto, provavelmente, os paulistanos terão que ir às urnas dia 15 e 29 de novembro para decidir o prefeito da cidade.

Rio de Janeiro

A eleição para a capital carioca ainda não está definida e provavelmente terá um segundo turno para decisão final. Contudo, Eduardo Paes (DEM) lidera, com vantagem, nas pesquisas. Segundo a pesquisa feita pelo Datafolha e divulgada na última quinta (22), Eduardo Paes (DEM) segue liderando com 28%, seguido pro Crivella (Republicanos), atual prefeito, e Martha Rocha (PDT), ambos com 13% das intenções de voto, logo atrás Benedita da Silva (PT) tem 10%.

Por isso, mesmo que exista uma vantagem do primeiro colocado, provavelmente haverá um segundo turno. Além disso, ainda não é possível saber quem deve disputar o pleito contra Paes (DEM) no dia 29 de novembro.

Capitais que podem decidir a eleição já no primeiro turno

Eleições 2020: Salvador

Ainda é cedo para prever se havará segundo turno ou não na capital baiana. Mas o primeiro colocado Bruno Reis (DEM), apoiado por ACM Neto (DEM), atual prefeito, aparece isolado nas pesquisas eleitorais. No começo de outrubro o Ibope apontou Reis (DEM) com 42% das intenções dos votos. Entre os dias 16 e 19 de outubro, o Instituto Paraná indicou que o candidato teria mais de 51% dos votos, seguido por Major Denice (PT), bem distante do favorito, com 10,6%. Então, caso a eleição fosse hoje, Salvador teria chances de decidir já no primeiro turno.

Eleições 2020: Belo horizonte

A capital mineira parece já estar com as eleições quase definidas. Segundo a pesquisa do IBOPE no começo de outubro, o candidato a reeleição Alexandre Kalil (PSD) aparece com 56% das intenções de voto. Já uma nova pesquisa feita entre os dias 19 e 21 do mesmo mês, pela DataTempo/Quaest indicou que o candidato teria 59% dos votos válidos na eleição. Portanto, se acontecesse hoje, Kalil estaria eleito novamente em Belo Horizonte.

Eleições 2020: Curitiba

É outra cidade que pode definir seu prefeito já no dia 15 de novembro. Mas ainda não se pode ter certeza. Segundo a pesquisa do IBOPE, realizada entre 20 e 22 de outubro, o candidato Rafael Greca (DEM) lidera com 46% das intenções de votos. Atrás do favorito estão Fernando Francischini(PSL) e Goura (PDT) com apenas 8%.