Eleições RJ 2020: Eduardo Paes derrota Marcelo Crivella e é eleito

Eleições RJ 2020: o candidato Eduardo Paes (DEM) derrotou o atual prefeito carioca Marcelo Crivella (PSDB). Paes (DEM) vinha liderando nas pesquisas desde o começo da campanha, contudo não houve pesquisa boca de urna no Rio de Janeiro antes do pleito. Hoje (29) Paes (DEM) se consagrou mais votado no segundo turno eleitoral. Até o momento, cerca de 88% das urnas foram apuradas, mas como Paes está com 64% dos votos válidos, Crivella não tem chances de virar. Portanto, o novo prefeito da capital carioca é Eduardo Paes (DEM).

Eduardo Paes – Eleições RJ 2020

Eduardo Paes tem 50 anos, foi nascido e criado no Rio de Janeiro (RJ). Ele é casado com Cristine e tem dois filhos, Bernardo e Isabela. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Começou na área política cedo, aos 23 anos, quando assumiu a Subprefeitura de Jacarepaguá e da Barra. Dois anos depois, foi eleito o vereador mais votado do Brasil. Em 1998, se tornou o deputado federal mais votado da cidade do Rio.

O candidato pelo partido Democratas (DEM), já ocupou o cargo de prefeito do Rio de Janeiro entre os anos de 2009 e 2016. Paes também já foi vereador, deputado federal e secretário estadual do Turismo, Esporte e Lazer.

Eduardo Paes concorreu ao governo do estado em 2018, mas foi derrotado por Witzel. Neste ano, se candidatou e venceu nas eleições 2020 do RJ. A chapa eleita em 2020 tem Nilton Caldeira como vice-prefeito, que é presidente municipal do Partido Liberal (PL).

Propostas de Paes

Com o menor programa de governo, Eduardo Paes expõe seus projetos em duas páginas apenas.

Nas propostas do candidato, não há um aprofundamento ou medidas concretas a serem realizadas caso ele seja eleito. Dentre os projetos está melhorar a qualidade da educação pública, qualificar melhor a guarda municipal, propõe uma maior aproximação entre o governo municipal e a instancia federal. O candidato pretende também “implantar um plano de ação de alto impacto para os primeiros cem dias da administração com foco na volta às aulas de forma segura frente à pandemia e na recuperação imediata de serviços essenciais para a população nas Clínicas da Família, nas UPAs e nos BRTs”.

Por fim, o candidato conclui dizendo que se compromete a cumprir com seus projetos e com seu programa se for eleito.

Rejeição de Crivella – Eleições RJ 2020

Um dos motivos que contribuíram para a eleição de Eduardo Paes (DEM) foi a forte rejeição que o atual prefeito vinha sofrendo por parte da população. Uma pesquisa do começo de novembro do Datafolha apontou que a rejeição de Marcelo Crivella (Republicanos) era de 62%. Ainda sim, o candidato teve 20% dos votos válidos do primeiro turno e disputou o segundo neste domingo (29), mas foi derrotado. Crivella foi eleito em 2016 e finaliza seu mandato em 2020.