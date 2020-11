Eleições RJ 2020: Eduardo Paes e Marcelo Crivella vão a segundo turno

Eleições RJ 2020 – com o fim da apuração nas urnas, Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos), atual prefeito do Rio, vão disputar o segundo turno eleitoral no dia 29 de novembro. Confira o resultado dos votos.

Eduardo Paes (DEM) liderou os votos das urnas com 37%, seguido por Marcelo Crivella com 21,9%. Os dois vão se enfrentar daqui duas semanas na disputa pelo cargo da prefeitura carioca no segundo turno.

Seguido dos dois primeiros colocados estão: Delegada Martha Rocha (PDT); com 11,3%; Benedita da Silva (PT) 11,3%; Luiz Lima (PSL) 6,8%; Renata Souza (PSOL) 3,2%; Paulo Messina (MDB) 2,9%; Fred Luz (Novo) 1,7%; Glória Heloiza (PSC), Clarissa (PROS), Suêd Haidar (PMB) e Cyro Garcia (PSTU) não tiveram 1% dos votos cada.

Eleições RJ 2020: Pesquisa boca de urna

Segundo a pesquisa boca de urna do IBOPE, Eduardo Paes (DEM) teria 39% das intenções de voto e disputaria o segundo turno, no dia 29, contra Marcelo Crivella (Republicanos), atual prefeito do Rio, que teve 20% pelos dados da pesquisa. Em seguida, a candidata Benedita da Silva (PT) estaria com 14% e Martha Rocha (PDT) com 11% das intenções de voto. Luiz Lima (PSL) tem 6%, Renata Souza (PSOL) 4%, Bandeira (REDE) e Messina (MDB), 2%, Clarissa Garotinho (PROS) e Fred (Novo) 1%. Além disso, Cyro Garcia (PSTU), Glória Heloiza (PSC), Henrique Simonard (PCO) e Suêd Haidar (PMB) aparecem com 0% de votos válidos.

Com relação à última pesquisa IBOPE para o primeiro turno, não houve muitas mudanças, Paes (DEM) teria 41% das intenções de voto, seguido por Crivella (Republicanos), com 16% e Benedita da Silva (PT), com 13%. A pesquisa foi feita entre os dias 12 e 14 de novembro.

Eleições RJ 2020: segundo turno

Segundo turno vai acontecer, no Rio de Janeiro e nos outros municípios que tiverem, no dia 29 de novembro. O horário de votação se mantem estendido, das 7h às 17h, sendo que o intervalo entre 7h e 10h está destinado à pessoas com mais de 60 anos, por serem grupo de risco.

