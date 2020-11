Luiza Erundina: saiba quem é a vice de Guilherme Boulos

Eleições 2020 – A Deputada Federal, Luiza Erundina (PSOL), de 86 anos, é candidata a vice-prefeita de Guilherme Boulos (PSOL) para a Prefeitura de São Paulo. A chapa irá disputar o segundo turno do pleito no dia 29 de novembro, contra Bruno Covas (PSDB) e seu vice Ricardo Nunes (MDB). Conheça um pouco da história, trajetória política e as principais realizações da deputada!

Quem é Erundina?

Nascida em Uiraúna, Paraíba, é a sétima de dez filhos do casal Antônio Evangelista de Sousa e de Enedina de Sousa Carvalho. Apesar de algumas dificuldade para estudar enquanto era criança, formou-se em Serviço Social na Universidade Federal da Paraíba, em 1967, e depois realizou mestrado em Ciências Sociais na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sua participação na política começou durante o regime militar da década de 70, quando participava das ligas camponesas do Partido Comunista Brasileiro. Após exercer alguns cargos públicos, Erundina é convidada por Lula para ser uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT). Assim, ela dá início, de fato, a sua trajetória política, elegendo-se a vereadora de SP, em 1982, e, em seguida, como deputada estadual constituinte, em 1986.

Luiza Erundina já foi prefeita de São Paulo?

Luiza Erundina foi eleita prefeita de São Paulo entre os anos de 1989 e 1992, representando o PT. Em seguida, foi convidada a assumir o Ministério da Administração Federal no Governo Itamar Franco. Em 1999, teve seu primeiro mandato de Deputada Federal por São Paulo, pelo PSB. Erundina é eleita para a terceira suplência da Mesa Diretora da Câmara, em 2015 e, atualmente, exerce o 6º mandato de deputada federal.

O que Erundina fez por SP?

A ex-prefeita da capital paulista realizou muitas mudanças, principalmente na saúde e educação. A criação dos MOVAs, movimentos de alfabetização de jovens e adultos, e a implantação de serviços de fonoaudiologia e neurologia nos postos da cidade, foram alguns dos feitos mais marcantes de sua gestão.

Sua política era voltada para atender as periferias, sendo responsável por ajudar na diminuição do déficit habitacional à época. No setor da cultura, Erundina comandou a construção do Sambódromo do Anhembi, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012).

De acordo com um vídeo divulgado nas redes sociais de Boulos (PSOL), durante a gestão da Prefeitura de São Paulo, Erundina colaborou para a construção de 70 novas unidades de saúde, compra de 182 novas ambulâncias para a cidade, 2 mil novos ônibus de transporte público, 35 mil novas moradias à comunidade e urbanização de 130 favelas.

Veja o vídeo completo:

Olha esse time! https://t.co/QePbRgVdi2 — Luiza Erundina 50 (@luizaerundina) November 16, 2020

Atualmente, como deputada federal, Luiza já apresentou 84 projetos em defesa da Mulher, das Gestantes, das Crianças e Adolescentes, da Cultura e dos Direitos Humanos, das quais nove viraram leis e uma emenda à Constituição.

Veja também: quem é Boulos e quais as propostas para São Paulo?

Luiza Erundina e Guilherme Boulos

Em comparação ao vereador Ricardo Nunes (MDB), candidato a vice-prefeito de Covas, Erundina tem ganhado muito destaque na campanha eleitoral de Boulos. A estratégia é usar os feitos da ex-prefeita da capital paulista para atrair os eleitores, principalmente os cidadãos das periferias e idosos.

A deputada afirmou, ao Congresso em Foco, que se sua chapa vencer em São Paulo será um ponto de resistência. Ainda, lembrou da crescente participação dos jovens na política. “A juventude está de novo se interessando por política, se engajando, está participando.” afirmou Erundina.

Luiza defende a candidatura de Boulos, principalmente dos ataques que o intitulam como um “petista dentro do PSOL”. Ela o vê como um jovem que traz esperança para São Paulo.

No início da campanha eleitoral, Erundina não podia participar ativamente dos eventos, por ter mais de 80 anos e ser considerada grupo de risco na pandemia do Covid-19. Diante disso, um carro foi adaptado à ela para que pudesse circular com segurança. O veículo se assemelhava a um “papamóvel” com barreiras de acrílico para evitar contato com as pessoas nas ruas.

A chapa do PSOL também tem apontado os escândalos que envolvem de Nunes. Inclusive, Erundina aparece em um vídeo no Twitter comentando sobre o vereador, falando sobre a entrega das creches para a iniciativa privada e aluguel residências que não tem condições de suprir as necessidades das crianças. Veja:

Nossa vice é demais. @luizaerundina, honesta e guerreira. Já o vice de Bruno Covas… sabe quem é Ricardo Nunes? pic.twitter.com/kRpM4K4sok — Ivan Valente (@IvanValente) November 18, 2020

Veja também: Covas tem 48% e Boulos 32%, diz pesquisa XP/Ipespe!