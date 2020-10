Os candidatos aos cargos de vereador e prefeito devem enviar a prestação de contas parcial de campanha relativa às eleições 2020, até domingo (25). Na prestação de contas deve constar o registro da movimentação financeira ou estimável em dinheiro, para financiamento da campanha eleitoral ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro.

O candidato que não cumprir a regra, ou a fizer de forma incorreta, pode cometer falta grave que será apurada no julgamento da prestação final de contas. Esta última prestação de contas das eleições 2020 é referente ao primeiro e ao segundo turno do pleito, deve ser encaminhada até o dia 15 de dezembro.

Prestação de contas parcial dos candidatos e partidos será divulgada em 48 horas

No dia 27 de outubro será divulgado pelo TSE as prestações parciais prestadas, em sítio eletrônico do próprio. Além disso, todo e qualquer cidadão pode visualizar as informações da prestação não definitiva de cada candidato que já constam na página DivulgaCandContas.

O TSE também disponibiliza o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) que garante a transparência e a legitimidade da atuação partidária nas eleições 2020. O sistema foi criado para auxiliar na elaboração da prestação de contas de campanhas eleitorais, veja como deve ser feito:

“O SPCE deverá ser instalado no computador do usuário para preenchimento das informações. Por conseguinte, os dados inseridos no sistema devem ser gravados em arquivo gerado pelo próprio programa, como parte integrante da prestação de contas, e apresentados à Justiça Eleitoral.” orientações constadas no site do TSE.

*Com informações do TSE