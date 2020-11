Prefeitos eleitos: acompanhe o resultado do segundo turno

Confira o resultado das eleições 2020 e veja os prefeitos eleitos nas capitais brasileiras no 2º turno. Foram às urnas neste domingo (29/11) os eleitores de Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Recife (PE), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Teresina (PI), Maceió (AL), Belém (PA), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO) e Manaus (AM).

As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

São Paulo (SP)

Bruno Covas (PSDB) foi reeleito a prefeito de São Paulo e venceu Guilherme Boulos (PSOL) no maior colégio eleitoral do país. Ao final da apuração, o tucano teve 59,38% dos votos válidos. Ele vai tomar posse em 1º de janeiro de 2020. Já Guilherme Boulos (PSOL) teve 40,62% dos votos válidos.

Rio de Janeiro (RJ)

Na capital fluminense, o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) venceu o atual, Marcelo Crivella (Republicanos).

Paes obteve 64,07% dos votos válidos (1.629.319 votos), contra 35,89% de Crivella (913.700)—diferença superior a 715 mil votos. Votos brancos somavam 5,01% e nulos, 13,72%. O democrata venceu em todas as zonas eleitorais da capital.

Porto Alegre (POA)

Em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) venceu Manuela D’Ávila (PC do B).

Recife (PE)

João Campos (PSB) é o prefeito eleito na capital de Pernambuco. Aos 27 anos, ele será o prefeito mais jovem nas capitais a partir de 2021. O político derrotou a prima nas urnas, a candidata Marília Arraes (PT).

Maceió (AL)

JHC, do PSB, foi eleito em 2º turno prefeito de Maceió. O deputado federal teve 222.147 votos, o que corresponde a 58,64% dos votos válidos, contra 156.704 de Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB), 41,36%.

Manaus (AM)

David Almeida (Avante) foi eleito prefeito de Manaus para os próximos quatro anos. Com 100% das urnas apuradas, Almeida teve 51,27% dos votos. Foram 466.970 votos no total.

Rio Branco (RO)

O candidato do PP, Tião Bocalom, foi eleito prefeito de Rio Branco, capital do Acre. Ele derrotou nas urnas Socorro Neri, candidata a reeleição pelo PSB, com quem disputou o segundo turno das eleições. Bocalom foi eleito com 62,05% de votos.

Vitória (ES)

Delegado Pazolini (Republicanos) foi eleito prefeito de Vitória com 58,50% dos votos válidos, derrotando João Coser, do PT, que teve 41,50%. Ele toma posse em 1º de janeiro de 2021.

Teresina (PI)

Dr. Pessoa, MDB, foi eleito neste domingo (29) prefeito de Teresina para os próximos anos. Ele teve 236.339 votos, o que corresponde a 62,31% dos votos válidos.

Fortaleza (CE)

José Sarto (PDT) foi eleito prefeito da capital do Ceará pelos próximos quatro anos. O pedetista alcançou 51,69% dos votos enquanto o Capitão Wagner, do PROS, obteve 48,31%.

São Luís (MA)

O candidato Eduardo Braide (Podemos) venceu a disputa pela prefeitura de São Luís (MA) com 55,87% dos votos válidos. O rival Duarte Júnior (Republicanos) obteve 44,13% dos votos válidos.

Cuiabá (MT)

Emanuel Pinheiro foi reeleito prefeito em Cuiabá, neste domingo (29), pelos próximos quatro anos. O candidato teve 135.871 votos, o equivalente a 51,15% dos votos válidos.

João Pessoa (PB)

Cícero Lucena (PP) foi eleito prefeito de João Pessoa e comandará a capital paraibana pela terceira vez. Ele venceu o radialista Nilvan Ferreira (MDB). Ele se elegeu com 53,1% dos votos, enquanto o rival termina com 46,8%.

Belém (PA)

Edmilson Rodrigues (PSOL) foi eleito prefeito de Belém. Ele venceu o candidato Delegado Federal Eguchi (Patriota). O psolista recebeu 390.723 votos (51,76% dos votos válidos), contra 364.095 votos de Eguchi (48,24%).

Porto Velho (RO)

Hildon Chaves (PSDB) foi reeleito a prefeito de Porto Velho (RO), em uma disputa contra Cristiane Lopes (PP). Ele obteve 54,45% dos votos (109.992), enquanto a candidata teve 45,55% (92.015).

Boa Vista (RR)

Arthur Henrique (MDB) venceu o 2º turno e foi eleito prefeito de Boa Vista para os próximos quatro anos. Ele teve 116.792 votos e derrotou derrotou Ottaci, que teve 20.032 votos.

Aracaju (SE)

Edvaldo (PDT) foi reeleito prefeito em Aracaju com 150.823 votos (57,86%). Ele venceu a disputa contra a candidata Delegada Danielle (Cidadania). A vice-prefeita eleita foi a Delegada Katarina (PSD).