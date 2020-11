Roda Vida de hoje (23/11) tem edição especial com Covas e Boulos

O Roda Viva desta segunda-feira, 23 de novembro, terá uma estrutura diferenciada. O programa de entrevista da TV Cultura leva ao estúdio os dois candidatos que disputam a prefeitura da cidade de São Paulo, Bruno Covas do PSDB e Guilherme Boulos do PSOL.

Covas e Boulos dividem bancada no Roda Viva

Cada um deles terá direito a um bloco de 25 minutos e a outro de 20 minutos, alternadamente. Tudo será decidido através de sorteio, 30 minutos antes do início da edição, com a presença de assessores dos dois candidatos.

Além da TV Cultura, o programa Roda Viva que vai ao ar sempre as 22 horas (horário de Brasília), também será exibido nas Rádios Cultura FM e Brasil, site da emissora e redes sociais: Twitter, Facebook, Youtube e Linkedin.

A apresentação do programa será pela jornalista Vera Magalhães e a bancada de jornalistas que entrevistará os candidatos é formada por: Pedro Dias Leite, diretor de Jornalismo da CBN; Joyce Ribeiro, âncora do Jornal da Tarde da TV Cultura; Malu Delgado, editora assistente de política do Valor; Eduardo Kattah, editor de política do Estadão; e Diogo Schelp, colunista de política do UOL.

Como será a edição especial?

Os entrevistadores serão os mesmos para os dois candidatos, e a ordem das entrevistas será decidida por sorteio, realizado pela apresentadora Vera Magalhães às 21h30, no estúdio do programa, e transmitido ao vivo no Jornal da Cultura.

A duração do Roda Viva será de 2 horas, incluindo 5 blocos e 4 intervalos comerciais.

Bloco 1 – Apresentação do programa e da bancada (+- 5′) e entrevista com Candidato A (25′)

Bloco 2 – Candidato B (25’)

Bloco 3 – Candidato A (20’)

Bloco 4 – Candidato B (20’)

Bloco 5 – Covas e Boulos farão as considerações finais (2’ cada), sem perguntas, na ordem inversa da do sorteio (Candidato B se despede primeiro, e depois Candidato A).

Despedida Vera Magalhães e agradecimento à bancada (quase 10′).

Os candidatos devem chegar aos estúdios da TV Cultura por volta das 20h45 e poderão ser acompanhados por dois assessores e um fotógrafo. Eles terão uma sala reservada para cada Covas e Boulos e toda sua equipe.

Já a cadeira do centro do Roda Viva será higienizada a cada troca de candidatos e, no último bloco, a cadeira será retirada e Covas e Boulos farão suas considerações finais, em pé, nas extremidades da ‘roda’, em uma distância demarcada de 2m20.

Tanto Covas e Boulos quanto os entrevistadores poderão ficar sem máscara durante o programa. Vale ressaltar que o estúdio, em tempos de pandemia do coronavírus, é previamente higienizado e cada bandada dispõe de álcool em gel e a distancia entre os jornalistas para a cadeira central é de 3 metros, respeitando a regra de biossegurança proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

