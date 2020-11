Eleições 2020: qual o partido que mais elegeu prefeitos no Brasil?

Neste domingo (15) aconteceu o primeiro turno das eleições 2020 nos municípios brasileiros, com exceção de Macapá, devido ao apagão que perdura há dias. Dos 5.567 municípios, o MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos no país, com 766 candidatos eleitos, até agora. Seguido pelo PP (672), PSD (640), PSDB (497) e DEM (458).

No Brasil todo, apenas 57 cidades terão um segundo turno de votações para prefeito. Esse número representa 60% dos 95 municípios com mais de 200 mil eleitores.

Lista de quantos prefeitos cada partido elegeu em 2020

Confira abaixo a lista completa do número de prefeitos eleitos pelos partidos. Os dados são do TSE.

MDB – 766

PP – 672

PSD – 640

PSDB – 497

DEM – 458

PL – 338

PSB – 251

Republicanos – 209

PTB – 206

PT – 189

Cidadania – 139

PSC – 115

Podemos – 96

SD – 95

PSL – 87

Avante – 81

Patriota – 48

PC do B – 46

PV – 45

Pros – 41

PMN – 13

PRTB – 6

Rede – 6

PSOL – 5

PMB – 1

DC – 1

PTC – 1

Novo – 1

Partidos que mais cresceram em número de prefeituras

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o partido que mais cresceu em número de candidatos eleitos foi o DEM. Em 2016, o Democratas havia elegido 268 prefeitos, obtendo um aumento de 190 vitórias neste ano. Ao todo, o partido acumulou 458 prefeituras este ano, com oito à caminho do segundo turno.

Outros dois partidos que tiveram um aumento no número de vitórias, em comparação às últimas eleições municipais, foram o PP com mais 177, totalizando 672 este ano, e o PSD com mais 101, acumulando 640 prefeitos.

As maiores quedas em número de prefeituras conquistadas, se comparado as eleições passadas, foram o PSDB com menos 302; MDB – também o que mais obteve vitórias desde 2004 – com menos 278; e PT com menos 65 prefeitos eleitos, em relação a 2016. O Partido do Trabalhadores vêm oscilando desde 2012, quando obtiveram 638 prefeituras, decaindo para 254 em 2016, e, agora, 189. Para o segundo turno, o PT conta com 15 candidaturas.

