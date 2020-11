Veja as propostas de Mamãe Falei, o Arthur do Val para o trânsito de SP

Todos sabem que o trânsito da cidade de São Paulo é uma incógnita. Nas marginais há radares por todos os lados que tentam monitorar e controlar a velocidade dos motoristas, e mesmo assim, o trânsito é um caos. Algumas propostas de Mamãe Falei (Arthur do Val), o candidato do partido Patriota, em relação a melhorias no trânsito paulistano está em substituir os famosos radares por lombadas eletrônicas.

Propostas de Arthur do Val: Fim do radar “pegadinha”

A capital paulista tem hoje, mais de 1.100 radares eletrônicos. E, segundo Arthur do Val, os radares não tem um caráter educativo e faz o usuário cometer infração de forma culposa e não dolosa. “Nossa proposta está em trocar todos os radares por lombadas eletrônicas, uma vez que o radar não tem caráter educativo e serve como instrumento arrecadatório, inclusive para a atual gestão investir em gastos faraônicos, como o Vale do Anhangabaú; já a lombada eletrônica educa instantaneamente o cidadão e reduz assim o risco de uma multa inesperada, como acontece com o radar”, disse Mamãe Falei durante debate realizado na manhã desta terça-feira (10), pelo Estadão.

Ainda de acordo com o candidato, a melhor opção para orientar o trânsito na capital paulista está em utilizar mais lombadas eletrônicas. “A lombada eletrônica é extremamente mais visível que o radar, porque ela alerta o motorista a reduzir a velocidade e isso faz com que reduza o trânsito e reduza também o instrumento arrecadatório de multas”, finaliza.

