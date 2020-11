Eleições 2020: veja as propostas dos candidatos de SP sobre mobilidade

Viver em uma cidade que seja ampla e clara no sentido de deslocar-se é algo esperado por todos os eleitores paulistanos. A mobilidade urbana está diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas. Com as Eleições 2020 prestes a ser concluída, a mobilidade urbana é um dos temas centrais que assolam a cidade de SP.

A estrutura de mobilidade urbana se dá em melhorias dos transportes públicos e vias expressas da cidade, o que inclui calçadas, ciclovias, veículos, corredores de ônibus, transporte escolar e muito mais.

Propostas de Arthur do Val para mobilidade

Investir em inovação tecnológica para melhorar o ambiente urbano

Reduzir os limites de gabaritos (altura dos prédios) e aumentar o coeficiente de aproveitamento dos terrenos de modo que as pessoas possam morar cada vez mais perto dos trabalhos

Trazer a população mais pobre para áreas mais centrais

Propostas de Bruno Covas

Investir em um sistema mais sustentável e altamente tecnológico

Alinhar o projeto BRT (Bus Rapid Transit) e promover a integração com as linhas 15-Prata e 3-Vermelha do Metrô

Investir em transporte Aquático, sistema de transporte público por barcos nas represas integrado ao Bilhete Único

Duplicar a estrada M’Boi Mirim e concluir o complexo viário Pirituba-Lapa

Investir em iluminação, semaforização, manutenção das ciclovias

Investir em novos bicicletários públicos

Propostas de Guilherme Boulos

Ampliar o sistema operacional de transporte coletivo de SP

Melhorar a qualidade do transporte coletivo para que seja possível redução significativa de viagens de automóvel

Debater com a população, trabalhadoras e trabalhadores do setor um novo modelo de transportes para São Paulo que integre todos os modais e tenha como objetivo explícito reverter a lógica privatizante que resulta na mercantilização da mobilidade urbana

Consultar sistematicamente a população sobre mudanças de linhas, frequências, itinerários etc

Transformar a educação no trânsito em educação para a mobilidade tanto para adultos como para crianças, cuja entrada na mobilidade urbana não se fará pelo volante de um automóvel

Propostas de Celso Russomano nas eleições 2020

Promover o incentivo ao uso do transporte público

Desenvolver e implantar programa para a Cidade Noturna, aproveitando a diminuição do tráfego e ampliar o horário de funcionamento das atividades comerciais, lazer e de serviços

Revisar a política pública de transporte e buscar critérios de integralidade, equidade, eficiência, economia e sustentabilidade financeira

Ampliar as faixas exclusivas de ônibus à direita da via

Elaborar um Plano Cicloviário integrado ao Plano de Mobilidade do pedestre, a fim de proporcionar meios de deslocamentos mais saudáveis e não poluentes

