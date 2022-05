Data eleição presidente 2022 e programação dos debates

Este ano tem como grande importância o fato de ser o momento da definição de quem será o novo responsável por governar o Brasil. Por isso, é preciso ficar atento para qual a data da eleição para presidente em 2022, assim como de outros eventos importantes do período eleitoral.

Data eleição presidente 2022

A data da eleição para presidente 2022 será no dia 2 de outubro, que corresponde ao primeiro turno das eleições, segundo o calendário disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se for necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês. Neste ano, a eleição será feita entre as 8h e às 17h do horário de Brasília, e a apuração deve começar ao mesmo tempo em todo o país. Em Manaus, por exemplo, os eleitores poderão votar entre as 7h e as 16h. Já em Fernando de Noronha, a eleição será realizada das 9h às 18h.

Além do cargo de presidente da República e vice, também haverá disputa para governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais (ou distritais, no caso do Distrito Federal). No total, o número de candidatos eleitos este ano deve ultrapassar a marca dos 1.600, incluindo as Assembleias Legislativas de cada unidade da federação.

Já em relação aos eleitores, o quantitativo do público apto a votar nas eleições 2022 deve ser divulgado no dia 11 de julho. Segundo o TSE, o eleitorado brasileiro cresceu um milhão e meio de eleitores em abril, quando comparado a março de 2022. Ao final do mês, foram totalizados 149.836.269 eleitores, em que 79.224.596 eram mulheres e os outros 78.444.900 eram homens.

Quando é necessário ter segundo turno em uma eleição?

Para ser eleito, o candidato não precisa apenas ter mais votos que seus concorrentes, e sim obter mais da metade dos votos válidos (excluídos os votos em branco e os votos nulos). Diante dessa definição, uma vez que for conquistada a chamada maioria absoluta dos votos válidos já em primeiro turno, o candidato é considerado eleito, não havendo necessidade de realizar um segundo turno. No entanto, segundo a Constituição de 1988, o segundo turno pode ocorrer apenas nas eleições para presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores dos estados e do Distrito Federal e para prefeitos e vice-prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores.

Debate presidencial

As emissoras de televisão e outros veículos de comunicação já definiram as datas de quando vão transmitir o debate presidencial de 2022, tanto para o primeiro, quanto para um possível segundo turno das eleições gerais. Há veículos que até mesmo firmaram parcerias para realizar a transmissão de forma simultânea. Veja como ficou o calendário e onde assistir:

Debate presidencial 2022 – Primeiro turno

6 de agosto: CNN Brasil

9 de agosto: Jovem Pan News

14 de agosto: Band

2 de setembro: Rede TV

8 de setembro: O Globo, Valor e CBN

13 de setembro: TV Aparecida

22 de setembro: Folha de S.Paulo e UOL

24 de setembro: SBT, Estadão, Veja e Novabrasil FM

29 de setembro: TV Globo

Debate presidencial 2022 – Segundo turno

3 de outubro: CNN Brasil

4 de outubro: Band

11 de outubro: Jovem Pan News

13 de outubro: Folha de S.Paulo e UOL

22 de outubro: SBT, Estadão, Veja e Novabrasil FM

28 de outubro: TV Globo

Quando começa a propaganda eleitoral 2022

Outro evento importante além da data da eleição para presidente em 2022 é de quando começa a propaganda eleitoral. Segundo o calendário disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução nº 23.674, o início está marcado para o dia 16 de agosto. A data marca a liberação da realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet.

Antes disso, no dia 12 do mesmo mês é a data final para o TSE publicar a tabela com a representatividade do Congresso Nacional, com a finalidade de definir a divisão do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio, na televisão e também dos debates entre candidatas e candidatos. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para o primeiro turno das eleições 2022 será veiculada de 26 de agosto a 29 de setembro, e, em caso de segundo turno, a transmissão ocorrerá de 7 a 28 de outubro.

