Tarcísio de Freitas é o novo governador de São Paulo nas eleições 2022

Candidato bolsonarista conquistou a vitórias nas urnas do maior colégio eleitoral do Brasil.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi eleito governador pelo estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. Tarcísio vai tomar posse em janeiro de 2023.

Pela primeira vez concorrendo a um cargo político, Tarcísio de Freitas (Republicanos) se elegeu governador de São Paulo. O candidato já era o nome cotado para vencer a eleição no estado de acordo com as pesquisas divulgadas antes da votação.

O republicano também liderou os votos válidos no primeiro turno, seu adversário, Haddad, ficou em segundo lugar. Em 2022, Tarcísio era o nome apoiado por Bolsonaro (PL) no estado de São Paulo. O candidato eleito não havia disputado eleições até esse ano.

O republicano nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e tem 47 anos. Tarcísio se formou na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Em 2002, o governador eleito se graduou como engenheiro civil pelo Instituto Militar de Engenharia (IME).

O candidato eleito trabalhou no Exército Brasileiro, no setor de engenharia, até o ano de sua graduação. Nos anos de 2005 e 2006, o governador foi chefe da da seção técnica da Companhia de Engenharia na Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti (MINUSTAH). Foi em 2008 que Tarcísio ingressou na carreira pública como analista na Controladoria-Geral da União (CGU).

Anos mais tarde, em 2011, o político foi nomeado diretor-executivo no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes durante o governo de Dilma Rousseff. No ano de 2014, Tarcísio foi promovido a diretor-geral do órgão e ocupou o cargo até o ano seguinte, quando assumiu como consultor legislativo da Câmara dos Deputados.

Na gestão Bolsonaro, o candidato eleito foi ministro da Infraestrutura. Em 2022, o candidato se filiou ao partido Republicanos para concorrer ao cargo de governador por São Paulo.

Propostas do governador eleito

De direita, Tarcísio defende um sistema econômico liberal e tem grande enfoque na segurança pública. Pela proximidade do candidato eleito com Bolsonaro, o republicano deve fazer um governo com decisões parecidas com a do atual presidente.

Em seu site oficial, o candidato eleito faz um compromisso com os paulistas de "Servir, legar e retribuir.".

"O estado de São Paulo que eu quero é aquele onde cada cidadão consiga atingir o máximo de sua potencialidade e que sinta cada vez mais orgulho de seu Estado.", afirma o republicano.

Tarcísio dividiu em suas propostas em 10 tópicos sobre políticas públicas, são eles:

edi SP: Um Futuro Nota 10: Propostas para melhorias na qualidade de vida de crianças e jovens, focando na educação. SP das Mulheres: Propostas para combate à violência contra a mulher. SP das Águas: Garantia da segurança hídrica para os paulistas, além de propostas para políticas de monitoramento, recuperação e preservação do meio ambiente. SP: Cidades Inteligentes: Propostas para melhoria da mobilidade urbana e intermunicipal no estado. SP é Agro: Propostas para os grandes, pequenos e médios produtores do agronegócio, além da liberação de crédito para trabalhadores desse setor. SP: O Mundo se Encontra Aqui: Propostas para transformar o estado em um polo cultural e aumentar o turismo.

Governadores eleitos no primeiro turno nas eleições 2022

Acre: Gladson Cameli (PP) - 56,75% dos votos válidos

Amapá: Clécio (Solidariedade) - 53,66% do votos válidos

Ceará: Elmano de Freitas (PT) - 53,93% dos votos válidos

Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB) - 50,30% dos votos válidos

Goiás: Ronaldo Caiado (União Brasil) - 51,80% dos votos válidos

Mato Grosso: Mauro Mendes - 68,45% dos votos válidos

Maranhão: Carlos Brandão (PSB) - 51,29% dos votos válidos

Minas Gerais: Zema (NOVO) - 56,21% dos votos válidos

Paraná: Ratinho Junior (PSD) - 69,64% dos votos válidos

Pará: Helder (MDB) - 70,3% dos votos válidos

Piauí: Rafael Fonteles (PT) - 57,14% dos votos válidos

Rio de Janeiro: Cláudio Castro (PL) - 58,65% dos votos válidos

Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT) - 58,31% dos votos válidos

Roraima: Antônio Denarium - 56,47% dos votos válidos

Tocantins: Wanderlei Barbosa - 58,14% dos votos válidos