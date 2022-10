Bolsonaro e Michelle param se seguir no Instagram; Carluxo também

Após a divulgação do resultado oficial das eleições de 2022, Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro pararam de se seguir nas redes sociais. O DCI checou os perfis do casal do Instagram e constatou que ambos não se seguem mais.

Bolsonaro (PL) foi derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista teve 50,9% dos votos válidos e o atual presidente 49,1%.

Bolsonaro e Michelle param de se seguir nas redes sociais

Depois da derrota de Bolsonaro (PL) no segundo turno, o presidente e sua esposa deixaram de se seguir no Instagram. Não se sabe o motivo do ato, já que nenhum membro da família se pronunciou até o momento.

Além disso, a atual primeira-dama também trocou unfollow com o filho do presidente, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL). O termo em inglês, usado nas redes sociais, significa “parar de seguir”. Michelle, no entanto, continua seguindo outros dois filhos do presidente, Flávio e Eduardo Bolsonaro.

Michelle esteve presente na campanha do marido, o acompanhando em passeatas, comícios, entrevistas e debates. A primeira-dama buscava conquistar votos das mulheres, grupo em que Bolsonaro tem menos apoio. Contudo, no domingo de votação, o casal não foi visto junto durante a apuração dos votos.

Após o resultado da eleição, ninguém da família Bolsonaro se manifestou publicamente. O candidato derrotado não conversou com apoiadores ou se pronunciou.

Depois da apuração, o presidente ficou em sua residência, no Palácio da Alvorada. As luzes do local foram apagadas por volta de 22h, o que indica que o candidato teria se recolhido nesse horário.

Por onde anda o Bolsonaro?

Segundo informações do Estadão, em publicação na madrugada dessa segunda, Bolsonaro se recusou a receber ministros, pastores e parlamentares que tentaram entrar em contato com ele. O presidente também não cumprimentou o adversário pela vitória. Nas redes sociais, os membros da família também seguem calados. O único movimento de Bolsonaro notado pelo público foi a troca de unfollow com a esposa.