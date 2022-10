Debate entre Lula e Bolsonaro na Band será domingo; veja horário

Reta final de campanhas e já foram anunciadas as datas dos encontros dos candidatos à Presidência da República. O debate entre Lula e Bolsonaro na Band será o primeiro, enquanto o evento na Globo deve ser o último antes do segundo turno. Veja as datas.

Quando será o debate Lula e Bolsonaro na Band – Eleições 2022

O debate da Band entre os candidatos à Presidência da República no dia 16 de outubro, domingo. O evento está marcado para às 20h do dia 16 de outubro e deve se estender até às 21h55, segundo programação oficial da emissora. Ainda de acordo com a Band, ambos candidatos confirmaram presença no confronto.

O pool de veículos Band, Folha de S. Paulo, UOL e TV Cultura são responsáveis pelo debate.

O evento seria realizado no dia 9 de outubro, mas as campanhas dos candidatos pediram para que fosse adiado. A emissora acatou o pedido e definiu a nova data.

O mesmo grupo de veículos organizou um debate no primeiro turno, dia 28 de agosto, e contou com a presença de Lula (PT) e Bolsonaro (PL), além dos candidatos Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D’Ávila (Novo).

O debate poderá ser assistido por todo o Brasil pelo canal de televisão de sinal aberto da Bandeirantes. O Uol também informou que o evento será transmitido pelos veículos que compõem o pool que organizam o confronto. Além disso, também haverá uma parceria com o Youtube e o Google para que mais pessoas possam acompanhar o debate.

DATAS DOS DEBATES

Além do debate da Band, outros confrontos entre os candidatos à presidência estão previstos. Embora ainda não estejam confirmados, as emissoras já reservam datas para os eventos.

Bandeirantes – 16/10 (domingo)

Rede TV! – 17/10 (segunda-feira)

SBT, Estadão, CNN, Rádio Eldorado, Veja, Nova Brasil FM e Terra – 21/10 (sexta-feira)

Record – 23/10 (terça-feira)

TV Globo – 28/10 (sexta-feira)

Ainda não se sabe em quais debates os candidatos irão confirmar presença. De acordo com informações da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, Lula deve comparecer apenas em dois confrontos, já seu oponente teria se comprometido a ir em todos os debates da TV aberta.

Expectativa para o debate

A jornalista Malu Gaspar escreveu em sua coluna para o jornal O Globo, no dia 10 de outubro, que a estratégia de Bolsonaro no debate será de irritar seu oponente. Como a campanha do atual presidente acredita que Lula se irrita facilmente, a ideia é que Bolsonaro “vá para cima” do adversário para que ele se irrite e protagonize momentos constrangedores.

No último debate antes do primeiro turno na Globo, realizado dia 29 de setembro, Lula se estressou com as acusações constantes do candidato Padre Kelmon (PTB). Apoiadores de Bolsonaro comemoram a postura do petista, pois acharam que o afetou negativamente. Mas no dia 16, o presidente não poderá terceirizar os ataques ao oponente, portanto, sua ideia é fazer muitas perguntas ao candidato para o causar raiva.

Contudo, Lula afirmou em entrevista à Rádio Tupi na segunda-feira (10), que, de sua parte, não haverá “baixo nível” nos próximos debates. O candidato afirmou que vai ao evento para apresentar suas propostas ao eleitorado.

“Eu vou debater da forma que tem que ser o debate: duas pessoas apresentando propostas na televisão, uma pessoa questionando a outra”, afirmou o ex-presidente.

Lula ainda alegou que Bolsonaro, por vezes, aparece na televisão “meio nervoso e xingando as pessoas”, mas que não vai entrar nesse jogo. “Agora, eu de vez em quando, vejo o presidente aparecer na televisão meio nervoso, ofendendo as pessoas, xingando as pessoas. Da minha parte não haverá baixo nível e nem jogo rasteiro.”.

