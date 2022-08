Eleições 2022: fotos dos candidatos à Presidência na urna eletrônica

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) já começou a receber a foto dos candidatos para a urna eletrônica. As imagens estão sendo publicadas no próprio site do Tribunal a medida em que são as candidaturas são registradas. O prazo final para o registro é 15 de agosto.

São estas imagens que vão aparecer no momento em que o eleitor digitar o número do presidenciável.

+ Quando começa a campanha eleitoral 2022; o que pode ou não fazer

Veja abaixo as fotos dos candidatos à Presidência registrados

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Jair Bolsonaro (PL) Ciro Gomes (PDT) Simone Tebet (MDB) O candidato Pablo Marçal (Pros) Léo Péricles (UP) Vera Lucia (PSTU) Sofia Manzano (PCB) Roberto Jefferson (PTB) Felipe D'Avila (NOVO) Soraya Thornicke (União) Eymael (DC) Anterior 1 De 12 Próximo

1. Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O ex-presidente Lula tenta o terceiro mandato na Presidência, e tem o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) como vice.

2. Jair Bolsonaro (PL)

Candidato à reeleição, Bolsonaro tem como vice o general Braga Netto (PL).

3. Ciro Gomes (PDT)

Pela quarta vez, Ciro Gomes tenta chegar à Presidência. Nestas eleições, no cargo de vice está Ana Paula Matos (PDT).

4. Simone Tebet (MDB)

Senadora por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet é a candidata à Presidência pelo MDB e tem como vice a também senadora Mara Gabrilli (PSDB).

5. Pablo Marçal (PROS)

Ainda num imbróglio, o coach Pablo Marçal registrou a candidatura à Presidência pelo PROS amparado por decisão judicial. Conforme O Globo, o partido briga internamente entre apoiar Marçal ou articular com o PT.

6. Leo Péricles (UP)

Pela União Popular, o candidato é Leo Péricles, e a vice Samara Martins.

7. Vera Lúcia (PSTU)

Pelo PSTU a candidata é Vera Lúcia, que tem como vice a indígena Raquel Tremembé.

8. Sofia Manzano (PCB)

No PCB, a candidat será a professora universitária Sofia Manzano, e o vice-presidente, Antônio Alves da Silva Junior.

9. Roberto Jefferson (PTB)

Cumprindo prisão domiciliar, Roberto Jefferson é o candidato à Presidência da República pelo PTB. Na chapa, o vice é Padre Kelmon, também do PTB.

10. Felipe D’Avila (NOVO)

O Partido Novo lança mais uma vez uma chapa pura, com Felipe D’Avila na Presidência e o deputado federal Tiago Mitraud como vice-presidente.

11. Soraya Thronicke (União)

Senadora por Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke é o nome que o Partido União Brasil lançou à Presidência, depois de várias desistências. Soraya tem como vice Marcos Cintra, também do União Brasil.

12. Constituinte Eymael (DC)

O gaúcho José Maria Eymael, de 83 anos, desta vez registrou o nome na urna como “Constituinte Eymael”. Ele se lança pelo Democracia Cristã e tem como vice o o professor João Barbosa Bravo.

Urna eletrônica: quando é a eleição 2022?

A eleição 2022 está marcada para o mês de outubro, no dia 2 será realizado o primeiro turno, e o segundo dia 30. As datas são definidas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Nos dois dias de pleito, a votação começa às 8h da manhã e se encerra às 5h da tarde, segundo o horário de Brasília. Os candidatos eleitos serão diplomados até o dia 19 de dezembro de 2022.

De acordo com o calendário do TSE, o presidente da República e os governadores eleitos vão tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023.

Quantos anos tem a urna eletrônica?

A urna eletrônica foi implantada, gradualmente, a partir das eleições de 1996 no Brasil, e chegou de vez a todas as seções eleitorais no ano 2000. Período em que o voto em cédula de papel ficou no passado, segundo informações do TSE.

Somando a data de início da implementação até a eleição 2022, se passaram 26 anos. No entanto, este número não reflete a idade das urnas eletrônicas que estarão no pleito em outubro deste ano. Isso porque apesar de ter 26 anos, a cada votação tanto a urna como o processo eletrônico recebem melhorias e aprimoramentos tecnológicos, além do tempo de vida útil de uma urna eletrônica ser entre 10 até 12 anos, conforme o TSE.

As urnas eletrônicas da eleição 2022 são de um novo modelo, a UE 2020 que, segundo o TSE, possui novo design e melhorias relacionadas à capacidade de processamento das informações, à interação com o mesário por meio de um teclado sensível ao toque e a diretivas de segurança do equipamento.

A urna eletrônica de 2022 é a primeira atualização do modelo da urna desde 2015, ano em que foi lançado o equipamento mais recente.

De todas as 577 mil urnas que serão utilizadas nas eleições desde ano, 224.999 são do novo modelo UE2020. Os demais se dividem entre os aparelhos de 2015 e de 2009. Conforme reportagem do UOL, os equipamentos mais antigos são de 2009, e urnas antes desta data não serão utilizadas porque não se adaptam aos recurso tecnológicos implantados nas últimas votações.

Qual é a sequência de votação na urna eletrônica?

Atenção: neste ano os eleitores votam para os cargos de deputado estadual e federal, senador, governador e presidente da República. Como são muitos os candidatos, o Tribunal Superior Eleitoral orienta para que a população leve uma “colinha” com nome, cargo e o número do candidato que você deseja eleger.

A ordem de votação na urna eletrônica é a sequência dos cargos que vão aparecer para você na urna no dia da votação.

Confira abaixo a ordem e quantos dígitos têm cada cargo em disputa.

Deputado ou deputada federal: aqui são quatro dígitos. Deputado ou deputada estadual ou distrital: este são cinco dígitos. Senado: este ano o eleitor escolhe apenas um senador. O voto precisa ter três dígitos. Governador ou Governadora: dois dígitos Presidente da República: dois dígitos

No site do TSE você encontra uma “colinha”. É só imprimir, preencher e levar no dia das eleições. Lembrando que não é permitido o uso de telefone celular na hora da votação.

Quanto custa uma urna eletrônica?

O valor de uma urna eletrônica do modelo que será usado nas eleições 2022, a UE2020 é de 985,50 dólares a unidade, segundo notícia divulgada no portal do TSE em dezembro de 2021.

No texto, o Tribunal Superior Eleitoral explicava ainda que o valor foi estabelecido dentro da proposta de preço apresentada pela Positivo Tecnologia e que considera a taxa de câmbio R$ 4,1837 para chegar ao valor final.

Ainda conforme o TSE, a urna eletrônica é orçada em dólar porque mesmo sendo totalmente fabricada aqui no Brasil, a maior parte dos componentes eletrônicos é importada da Ásia.

Com a referência da taxa de câmbio a R$ 4,1837 e o valor em dólar por unidade é de US$ 985,50, uma urna eletrônica custa R$4.119,39.