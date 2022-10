Eleições 2022: veja os deputados estaduais eleitos RS

Os eleitores do estado mais populoso do país definiram na votação deste domingo, dia 2 de outubro, a composição da Assembleia Legislativa para 2023-2026. Ao todo, foram 31 deputados estaduais eleitos RS. Já a eleição para o governo gaúcho será definida no 2º turno, com entre Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite.

Saiba quem são os 31 deputados estaduais eleitos RS

Veja a lista dos deputados estaduais eleitos no Rio Grande do Sul.

Tenente Coronel Zucco (Republicanos) Marcel Van Hattem (Novo) Paulo Pimenta (PT) Fernanda Melchionna (PSOL) Giovani Cherini (PL) Maria do Rosário (PT) Mauricio Marcon (Podemos) Bohn Gass (PT) Marcon (PT) Alceu Moreira (MDB) Lucas Redecker (PSDB) Any Ortiz (Cidadania) Pedro Westphalen (PP) Covatti Filho (PP) Afonso Hamm (PP) Osmar Terra (MDB) Carlos Gomes (Republicanos) Pompeo de Mattos (PDT) Márcio Biolchi (MDB) Danrlei de Deus (PSD) Alexandre Lindenmayer (PT) Daiana Santos (PC do B) Sanderson (PL) Marlon Santos (PL) Marcelo Moraes (PL) Heitor Schuch (PSB) Daniel da TV (PSDB) Afonso Motta (PDT) Luiz Carlos Busato (União Brasil) Denise Pessôa (PT) Franciane Bayer (Republicanos)

+ Eleições 2022: veja os 94 deputados estaduais eleitos em São Paulo

Quando é a posse?

A data de posse do deputados estaduais eleitos será em 1º de fevereiro de 2022, uma quarta-feira. Já Presidente e governadores eleitos tomam posse em 1º de janeiro de 2023, um domingo.

Aproveite e siga o DCI no Google News e veja as últimas notícias das eleições.