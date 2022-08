Eleições: lista de candidatos a governador SP 2022

Dez nomes disputam o Governo do Estado de São Paulo

São 10 candidatos a governador SP 2022, o maior colégio eleitoral do País. As eleições estão marcadas para o dia 2 de outubro, e se nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos, o segundo turno ocorre no dia 30 de outubro.

Além de Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador do Estado, os principais nomes na disputa são Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No total, são 10 candidatos a governador SP 2022 registrados na Justiça Eleitoral. O pedidos de candidatura ainda devem ser julgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até o dia 12 de setembro, segundo informou o UOL.

Listamos abaixo todos os candidatos a governador SP 2022, conforme o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os nomes seguem a ordem alfabética.

Quem são os candidatos a governador SP 2022

São 10 candidatos a governador SP 2022. A lista abaixo reproduz os dados da Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do próprio TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Lembrando que os nomes são de todos os candidatos que registraram até o dia 15 de agosto, prazo final para o registro de candidatura em todo o País.

Em cada intertítulo estará primeiro o nome do candidato que aparecerá nas urnas e o partido, e na descrição um breve perfil de cada candidato.

Todos os nomes aguardam o julgamento do pedido de candidatura. O prazo para o Tribunal Eleitoral julgar é até 12 de setembro.

Altino (PSTU) – 16

Altino de Melo Prazeres Junior é o candidato a governo SP 2022 pelo PSTU. Metroviário, Altino é coordenador do Sindicato de Metroviários de São Paulo. Como vice está a professora Flávia Bischain Rosa, também do PSTU.

Natural de São Luís, no Maranhão, Altino foi presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo e tem 55 anos de idade.

O PSTU não formou coligação e segue na disputa como partido isolado.

Antonio Jorge (DC) – 27

Antonio Jorge Filho é candidato ao governo SP 2022 pela Democracia Cristã. Advogado, Antonio Jorge nasceu em São Paulo e tem 69 anos. Na chapa, o candidato a vice é o administrador Vitor Rocca, também do DC.

O Democracia Cristã não formou coligação e segue na disputa como partido isolado.

Carol Vigliar (UP) – 80

Carolina Rejaili Vigliar é candidato a governadora SP 2022 pela Unidade Popular. Professora de Ensino Médio, Carol tem 40 anos de idade e é nascida em São Paulo. Na chapa, a UP tem como vice a economista Rafaela Carvalho.

A União Popular não formou coligação e segue na disputa como partido isolado.

Edson Dorta (PCO) – 29

Pelo PCO, o candidato a governador SP 2022 é o agente postal Edson Dorta Silva. Ele tem 50 anos e é nascido em Campinas, São Paulo. Como vice, o PCO tem Lílian Miranda que é professora de Ensino Médio.

O PCO não formou coligação e segue na disputa como partido isolado.

Elvis Cezar (PDT) – 12

O PDT lançou o advogado Elvis Leonardo Cezar como candidato a governo SP 2022. Na chapa, Elvis tem como vice a supervisora de vendas, Gleides Sodré. Segundo publicação da Agência Brasil, Elvis nasceu em Carapicuíba, São Paulo, onde foi prefeito por dois mandatos.

Formado em Direito, Elvis foi presidente do Consórcio Intermunicipal Oeste e também esteve na Presidência do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento de São Paulo, que é composto por 39 cidades. A candidata a vice na chapa é Gleides Sodré, de 49 anos.

O PDT não formou coligação e segue na disputa como partido isolado.

Fernando Haddad (PT) – 13

Pelo Partido dos Trabalhadores, o candidato é o ex-prefeito Fernando Haddad. Haddad também foi Ministro da Educação do Governo Lula. Nascido em São Paulo e professor universitário, Haddad é formado em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco e doutor em Filosofia. Com 55 anos de idade, Fernando Haddad leciona Ciência Política na USP.

Como vice-governadora, Fernando Haddad tem a diretora de escola Lúcia França, pelo PSB. Lúcia é diretora de escola.

Fernando Haddad é candidato pela coligação “Juntos por São Paulo” composta pelo PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, REDE e AGIR.

Gabriel Colombo (PCB) – 21

Pelo PCB, o candidato a governo SP 2022, que é engenheiro agrônomo e mestre em Ecologia Aplicada. Nascido em São José do Rio Preto, São Paulo, Gabriel tem 32 anos e é o candidato mais jovem na disputa. Conforme publicação da Agência Brasil, Gabriel Colombo tem na bagagem participação de protestos por moradia digna, transporte público de qualidade, por terra e trabalho, e atuou em greves de trabalhadores.

A chapa tem como candidato a vice-governador Manoel Messias Pereira, servidor público aposentado conhecido como “Mané Messias”.

O PCB não formou coligação e segue na disputa como partido isolado.

Rodrigo Garcia (PSDB) – 45

Atual governador de SP, Rodrigo Garcia é candidato à reeleição pelo PSDB. O advogado tem como vice-governador o candidato Eugênio José Zuliani, o Geninho Zuliani, do União Brasil.

Rodrigo Garcia nasceu em Tanabi, São Paulo e tem 48 anos. Ele foi deputado federal por dois mandatos, três vezes secretário no Governo de Estado, secretário municipal, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa.

O PSDB está na coligação “São Paulo pra Frente” junto com o Cidadania, Avante, MDB, Patriota, União, Pode, PP e Solidariedade.

Tarcísio (Republicanos) – 10

Ex-ministro do Governo Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas é o candidato ao governo pelo Republicanos. Servidor público federal de carreira, ele nasceu no Rio de Janeiro, tem 47 anos e é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, além de ser graduado em Engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia.

Tarcísio fez parte da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti, e conforme publicação da Agência Brasil, foi presidente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), e ministro da Infraestrutura.

Tarcísio é candidato pela coligação “São Paulo Pode Mais”, com os partidos: Republicanos, PL, PSD, PTB, PSC e PMN.

Vinicius Poit (Novo) – 30

Empreendedor e deputado federal, Vinicius Poit é candidato a governo pelo Partido Novo. Como vice-candidata, o partido lança o nome da servidora pública aposentada Maria das Dores Alves de Oliveira, a Doris Alves.

Vinicius tem 36 anos, nasceu em São Bernardo do Campo, São Paulo. É formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, e tem experiência com reestruturação de empresas, mercado financeiro e gestão.

O Novo não formou coligação e segue na disputa como partido isolado.