Enquete Lula x Bolsonaro: quem ganhou o debate da Globo 2022?

O debate da Globo, realizado na noite de sexta-feira, 28, vésperas do segundo turno das eleições 2022, reuniu os dois candidatos à Presidência da República e agitou a web. Mas quem ganhou o debate de Globo? Vote na enquete DCI e dê sua opinião.

Participaram do evento os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Como foi o debate?

O debate da Globo entre Lula e Bolsonaro começou com o atual presidente questionando o candidato do PT sobre supostas acusações veiculadas em sua propaganda eleitoral sobre o salário mínimo. O candidato do PL disse que o adversário mentiu ao dizer ele não concederá aumento do salário mínimo e ainda prometeu um pagamento de R$ 1,4 mil.

O valor, no entanto, o Orçamento do próximo ano enviado ao Congresso Nacional define o valor de R$ 1.302. Atualmente, o salário base é de R$ 1.212,00.

Lula, por sua vez, ressaltou que os últimos 4 anos o salário mínimo do brasileiro só teve reajuste de acordo com a inflação. Ou seja, sem alta real. E perguntou ao atual mandatário: "O povo quer saber por que não deu aumento real ao salário mínimo, Bolsonaro?".

Os candidatos estavam com os ânimos exaltados e trocaram farpas ao longo do primeiro bloco.

Durante o debate presidencial que acontece hoje (28), uma cena curiosa ocorreu. Enquanto Lula se afastava para voltar ao púlpito, Bolsonaro insistiu: “Fica aqui, rapaz”. E o oponente respondeu: “Não quero ficar perto de você”. O que estão achando do debate? (📹: TV Globo) pic.twitter.com/4Oy4t6Qylt — Hugo Gloss (@HugoGloss) October 29, 2022

Bonner teve direito de resposta

Não é meme. O jornalista William Bonner, mediador do debate, conseguiu direito de resposta após ser citado por Jair Bolsonaro. "Lula, você dizer que foi absolvido? Só se for pelo Bonner", disse o atual presidente. Ao final do bloco, o apresentador respondeu o candidato. "Como fui citado, eu de fato disse que o candidato Lula não deve nada à Justiça, mas, como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça, eu falo baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal".

🇧🇷 William Bonner para Jair Bolsonaro (PL): "Como fui citado, eu de fato disse que o candidato Lula não deve nada à Justiça, mas, como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça, eu falo baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal". pic.twitter.com/DXEzdsWorI — Eixo Político (@eixopolitico) October 29, 2022



