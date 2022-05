10 famosos que apoiam Lula nas eleições 2022

No dia 7 de maio, ocorreu o lançamento oficial da pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República nas eleições de 2022. O evento contou com diversas celebridades que demonstraram apoio ao ex-presidente, além do lançamento do jingle “Sem Medo de Ser Feliz”, que teve participação de vários artistas. Confira 10 famosos que apoiam o Lula nas eleições deste ano.

Pabllo Vittar – famosos que apoiam Lula

Pabllo Vittar é um dos nomes entre os famosos que apoiam Lula nas eleições de 2022. Além da cantora ter emprestado sua voz para o jingle “Sem Medo de Ser Feliz”, em março deste ano ela já havia demonstrado seu suporte ao levantar uma toalha estampada com o rosto do petista durante seu show no Lollapalooza Brasil.

Ludmilla

Apesar de não ter comparecido ao lançamento da pré-candidatura, Ludmilla não deixou de demonstrar seu apoio pelas redes sociais. Em sua conta no Twitter, a cantora publicou um vídeo editado em que ela aparece vestida de vermelho ao lado de outras dançarinas, ao som de “Vai Dar PT” de MC Rahell, com a legenda “#VamosJuntosPeloBrasil”. Ludmilla já tinha se encontrado com o ex-presidente no mês de março, em um evento no Rio de Janeiro.

Duda Beat

Um dos outros nomes entre os famosos que apoiam o Lula é a cantora Duda Beat. Formada em Ciência Política pela Unirio, a artista nunca escondeu seu posicionamento político. Em janeiro, um vídeo em que ela puxa um coro a favor do petista durante um show no Piauí viralizou nas redes sociais, e até foi repostado pela mesma em sua conta do Twitter. Agora, esse apoio veio ao se tornar uma das vozes que participam da canção para a campanha presidencial.

Maria Rita – famosos que apoiam Lula

Outra cantora que não deixa de se posicionar politicamente é Maria Rita. Muito ativa nas redes sociais em torno do tema, ela integrou o grupo de artistas que reviveram o jingle de 1989.

Gilsons

O trio de MPB formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil também está entre os famosos que apoiam Lula nas eleições 2022. O grupo participou da nova versão do clássico “Lula Lá”, junto de outra integrante da família Gil, a jovem cantora Flora. O patriarca Gilberto Gil já foi Ministro da Cultura durante os mandatos do ex-presidente, entre 2003 e 2008.

Gleici Damasceno

A vencedora do BBB de 2018 esteve entre os famosos que foram prestar apoio ao ex-presidente durante o lançamento da pré-candidatura. No evento, ela posou ao lado de Lula, junto de outros ex-BBBs, João Luiz Pedrosa e Arthur Picoli. A afinidade de Gleici Damasceno com o Partido dos Trabalhadores vem desde antes de ter participado do reality show, em que, após ter saído do confinamento, ela gritou “Lula livre” em meio a celebração de sua vitória.

Martinho da Vila – famosos que apoiam Lula

Amigo do ex-presidente, Martinho da Vila não ficou de fora dos famosos que apoiam Lula no jingle “Sem Medo de Ser Feliz”. O cantor já havia declarado que vai votar no petista nas eleições 2022, durante entrevista ao jornal O Globo, em que também disse que faria até campanha se o mesmo pedisse.

Zélia Duncan

O apoio de Zélia Duncan ao ex-presidente também não é de agora. Em 2016, ela participou ao lado de outros artistas de um ato em apoio a Lula, no período em que a operação Lava Jato ainda se desenrolava. Grande crítica ao governo Bolsonaro, a cantora marcou presença na nova versão do jingle do petista.

Chico César

O cantor Chico César apareceu com uma camiseta com o rosto do ex-presidente no vídeo da canção “Sem Medo de Ser Feliz”, exibido durante o evento de lançamento oficial da pré-candidatura. Sua presença entre os famosos que apoiam Lula marca anos, em que ele já esteve entre as atrações do Festival Lula Livre, em 2018, e também assinou a obra “Lula Livre/Lula Livro”, que reúne contos e poemas em apoio ao petista.

Teresa Cristina – famosos que apoiam Lula

Teresa Cristina é outra artista que comenta abertamente sobre as questões políticas do país. Crítica ao governo atual, a cantora já havia demonstrado seu apoio a Lula anteriormente, em que esteve no mesmo evento que Ludmilla junto ao ex-presidente, no Rio de Janeiro. Assim como os demais, Teresa também demonstrou esse suporte por meio de sua participação no novo jingle do petista.

