Veja qual o horário debate hoje na Band para governador SP

O horário debate hoje na Band entre os candidatos ao governo de SP está marcado para às 22h desta segunda, dia 10. O evento será realizado pelo pool de veículos Bandeirantes, Folha de São Paulo, portal UOL e TV Cultura. Participam os candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

O bolsonarista Tarcísio liderou o primeiro turno com 42,32% dos votos válidos contra 35,7% do petista. Além de SP, outros 11 estados vão definir seus governadores no dia 30 de outubro.

Qual o horário debate hoje na Band?

O horário debate hoje na Band para governador SP está marcado para às 22h, segundo o fuso de Brasília, desta segunda-feira (10).

Sobre o debate das eleições 2022, Tarcísio afirmou à emissora que como agora são apenas dois projetos distintos na disputa, “o eleitor vai ter uma oportunidade de confrontar essas ideias”.

Haddad alegou que os debates do segundo turno são melhores, já que vão mostrar as duas visões e que “em um embate frente a frente, ninguém pode ficar escapando do outro”. O petista também acredita que dessa forma, o eleitor vai conseguir distinguir qual projeto será melhor tanto para São Paulo quanto para o Brasil.

Segundo a última pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo, divulgada dia 7, Tarcísio lidera as intenções de voto em 50% contra 40% de Haddad. Votos brancos e nulos somam 6% dos entrevistados e 2% dos eleitores estão indecisos. Portanto, a expectativa do debate é que Haddad busque se reafirmar na corrida eleitoral e tente chamar eleitores para o seu lado.

Além de São Paulo, a Band também vai realizar os debates do segundo turno dos estados do Amazonas e Rio Grande do Sul, nesta segunda, 10. No AM, debaterão os candidatos Wilson Lima (União) e Eduardo Braga (MDB) e no RS, Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL).

O debate será transmitido pelo canal da Band em todo o estado de São Paulo. Também é possível assistir pelo site oficial da emissora clicando na aba “ao vivo”.

Além disso, a transmissão pode ser acompanhada por todo o Brasil, ao vivo, pela emissora de sinal fechado Band News, pela rádio Bandeirantes ou pelo canal da Band no Youtube.

Datas dos debates governador de São Paulo

Além da Band, o pool SBT, CNN, Veja, Terra, Rádio Nova Brasil, Estadão e Rádio Eldorado e a TV Globo reservaram datas para os debates entre os candidatos ao governo de São Paulo.

O primeiro está marcado para o dia 14 de outubro e será realizado pelo grupo de veículos de comunicação. A Globo realiza o último confronto no dia 27 de outubro.

Além disso, a TV Cultura informou que o Roda Viva vai receber os dois candidatos no dia 17 em uma edição especial. Tarcísio e Haddad vão ficar no centro do estúdio alternadamente, conforme sorteio, respondendo a perguntas de jornalistas. Vera Magalhães será a apresentadora. O programa vai ao ar, ao vivo, às 22h e terá quatro blocos de 25 minutos e um bloco final para as considerações de cada um.

Os candidatos ainda não confirmaram presença, mas o Estadão noticiou que Tarcísio pretende ir a todos os debates e Haddad apenas na Band e na Globo.

Datas dos debates ao governo de SP: