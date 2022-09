Eleições: idade dos candidatos a presidente 2022 vai de 35 a 82 anos

Lula (PT), Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT) são esperados no debate - Foto: Reprodução/Band

A idade dos candidatos a presidente 2022 vai de 35 até 82 anos. Nas eleições 2022, o Brasil tem 12 candidatos à Presidência registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O atual presidente da República, que tenta a reeleição, Jair Messias Bolsonaro (PL) tem 67 anos.

A idade dos candidatos a presidente 2022 consta tanto no perfil de cada um deles no DivulgaCand, quanto nas estatísticas de eleição do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Veja abaixo quais são os candidatos pela faixa etária – Eleições 2022

35 a 39 anos: 1 candidato: Pablo Marçal (PROS);

Pablo Marçal (PROS); 40 a 44 anos: 1 candidato: Léo Péricles (UP);

Léo Péricles (UP); 45 a 49 anos: 2 candidatos: Padre Kelmon (PTB), que substitui Roberto Jefferson candidato que teve o registro indeferido pelo TSE, e Soraya Thronicke (União);

Padre Kelmon (PTB), que substitui Roberto Jefferson candidato que teve o registro indeferido pelo TSE, e Soraya Thronicke (União); 50 a 54 anos: 2 candidatos: Simone Tebet (MDB) e Sofia Manzano (PCB);

Simone Tebet (MDB) e Sofia Manzano (PCB); 55 a 59 anos: 2 candidatos: Felipe D’Ávila (Novo) e Vera Lúcia (PSTU);

Felipe D’Ávila (Novo) e Vera Lúcia (PSTU); 65 a 69 anos: 2 candidatos: Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PL);

Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PL); 75 a 79 anos: 1 candidato: Lula (PT);

Lula (PT); 80 a 84 anos: 1 candidato: Constituinte Eymael (DC).

O DCI lista abaixo o perfil dos candidatos a partir da idade em ordem crescente, veja desde o candidato mais novo às eleições para presidente 2022 até o mais velho.

Qual a idade dos candidatos a presidente 2022

O candidato mais novo é o coach Pablo Marçal (PROS), que tem 35 anos completados no último dia 18 de abril. No entanto, a situação de Marçal ainda é indefinida. O julgamento de sua candidatura no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) está previsto para o dia 6 de setembro.

Apesar do coach ter registrado a candidatura a presidente 2022, a direção do PROS decidiu abrir mão de um candidato próprio para apoiar Lula (PT).

Se a candidatura de Pablo Marçal for mesmo retirada, o mais novo candidato a presidente 2022 seria Léo Péricles (UP), com 41 anos.

Já o candidato mais velho é José Eymael (DC), com 82 anos. Na sexta candidatura à Presidência da República, Eymael se lança como “Constituinte Eymael”. Ele é advogado e empresário.

Pablo Marçal (Pros) – 35 anos

Coach, Pablo Marçal disputa pela primeira vez um cargo público nas eleições. Mais novo candidato a presidente 2022, Pablo tem 35 anos completados no dia 18 de abril.

Segundo a Agência Brasil, ele é goiano, bacharel em Direito e empresário, e tem quatro filhos. Em seu perfil nas redes sociais, Marçal se apresenta como “empreendedor imobiliário e digital, estrategista de negócios e especialista em gestão de marcas”.

Léo Péricles (Unidade Popular–UP) – 41 anos | idade dos candidatos a presidente 2022

Nascido em 1981, Léo Péricles tem 41 anos completados no último dia 26 de agosto. Mineiro de Belo Horizonte, Léo é o único homem negro que disputa as eleições para presidente em 2022.

De acordo com a Agência Brasil, ele é técnico em eletrônica e mecânico de manutenção de máquinas e vem dos movimentos estudantis. Hoje integra o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas.

Padre Kelmon (PTB) – 45 anos

Depois que o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu a candidatura de Roberto Jefferson (PTB), que está em prisão domiciliar, Padre Kelmon quem assumiu a chapa. Kelmon faz 46 em 21 de outubro.

Conforme reportagem da Agência Brasil, o padre é uma das lideranças do Movimento Cristão Conservador do PTB e do Movimento Cristão Conservador Latino Americano (Meccla).

Soraya Thronicke (União) – 49 anos | idade dos candidatos a presidente 2022

Com 49 anos de idade completados dia 1º de junho, Soraya Thronicke tem 49 anos e é advogada, nascida em Dourados, Mato Grosso do Sul. Senadora eleita em 2018, Soraya é uma “estreante” na política.

Segundo a Agência Brasil, ela foi vice-líder do governo no Congresso Nacional e, atualmente, é coordenadora política da Frente Parlamentar da Agropecuária no Senado e ainda faz parte de oito comissões da casa, além de presidir o União Brasil Mulher Nacional.

Sofia Manzano (PCB) – 51 anos | idade dos candidatos a presidente 2022

Sofia Manzano tem 51 anos, é nascida dia 19 de maio de 1971. Professora e economista, desenvolve pesquisas sobre mercado de trabalho e desigualdade social.

De acordo com a Agência Brasil, nasceu em São Paulo e atualmente mora na Bahia, onde é professora de Economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Sofia participou de sindicatos de professores e foi vice-presidente da Associação de Docentes da Universidade de São Paulo entre os anos de 2015 e 2016.

Simone Tebet (MBD) – 52 anos

Simone Tebet tem 52 anos completados no dia 22 de fevereiro. Sul-mato-grossense, Tebet é nascida em Três Lagoas, formada em Direito e professora universitária. De acordo com a Agência Brasil, ela iniciou na política como deputada estadual, também foi prefeita da terra natal por dois mandatos e vice-governadora de Mato Grosso do Sul.

Simonte Tebet teve projeção nacional depois da forte atuação na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, em 2021.

Vera Lúcia (PSTU) – 54 anos

Vera Lúcia tem 54 anos e completa 55 anos em setembro. É nascida em Inajá, interior de Pernambuco, operária e formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe.

Segundo a Agência Brasil, a militância de Vera Lúcia começou enquanto trabalhava em uma fábrica de calçados, aos 19 anos. Ela é filiada ao PSTU desde a sua fundação, em 1994.

Felipe D’Ávila (Novo) – 59 anos | idade dos candidatos a presidente 2022

Cientista político de formação, Felipe D’Ávila tem 59 anos recém-completados dia 24 de agosto. Nascido em São Paulo, D’Ávila é coordenador do movimento Unidos Pelo Brasil.

Conforme noticiado pela Agência Brasil, Felipe D’Ávila é escritor, tem 10 títulos publicados, e se candidata pela primeira vez ao cargo de presidente da República.

Ciro Gomes (PDT) – 64 anos

Com 64 anos, Ciro Gomes é professor, advogado e tem extensa experiência política. Foi prefeito de Fortaleza, no Ceará e também governador do estado, além de ter ocupado ministérios, como da Fazenda no Governo Itamar Franco e de Integração Nacional, no Governo Lula.

Conforme a Agência Brasil, Ciro exerceu mandatos como deputado federal e estadual e participa das eleições presidenciais pela quarta vez.

Jair Bolsonaro (PL) – 67 anos | idade dos candidatos a presidente 2022

Atual presidente da República, Jair Bolsonaro tem 67 anos, é militar reformado e foi capitão do Exército. Durante 27 anos, Bolsonaro ocupou uma cadeira na Câmara Federal.

Nascido em Glicério, no interior de São Paulo, Bolsonaro morou em várias cidades do estado e também no Rio de Janeiro.

Lula (PT) – 76 anos

Luiz Inácio Lula da Silva tem de 76 anos, é pernambucano nascido em Garanhuns (PE) e começou sua trajetória como sindicalista.

Foi presidente da República por dois mandatos e tenta ser eleito mais uma vez em 2022, pelo Partido dos Trabalhadores. Conforme a Agência Brasil, Lula teve suas condenações anuladas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 2021.

Lula completa 77 anos no dia 6 de outubro.

Constituinte Eymael (DC) – 82 anos | idade dos candidatos a presidente 2022

Com 82 anos, prestes a completar 83 em novembro, José Eymael é o candidato à Presidência da República pelo Democracia Cristã. Esta é a sexta vez que ele disputa o cargo.

Nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Eymael é advogado e atua como empresário há 50 anos. Neste ano, o candidato registrou seu nome nas urnas como “Constituinte Eymael”.

Qual é a idade mínima dos candidatos à Presidência da República?

Segundo a Constituição Federal de 1988, para ser candidato a presidente da República é preciso ter, no mínimo, 35 anos. A mesma idade vale para vice-presidente e também para quem concorre ao cargo de senador.

A Constituição determina, além da idade, outras cinco condições de elegibilidade, como: nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos, estar no alistamento eleitoral, ter domicílio eleitoral e filiação partidária.

Com exceção dos cargos de presidente, vice-presidente e senador, que obrigatoriamente precisa ter no mínimo 35 anos, para os demais cargos a idade mínima varia, confira:

Governador, vice-governador de Estado e do Distrito Federal: idade mínima é de 30 anos;

Deputado federal, estadual, distrital, prefeito ou vice-prefeito: idade mínima é de 21 anos;

Vereador: idade mínima é 18 anos.

