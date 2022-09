Patrimônio de Jair Bolsonaro e candidatos à Presidência da República

Patrimônio de Jair Bolsonaro e dos demais candidatos à Presidência da República foi declarado ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no momento do registro das candidaturas. O prazo final foi dia 15 de agosto e, desde então, todos os dados sobre patrimônio dos candidatos constam na plataforma DivulgaCand, do TSE.

O patrimônio de Jair Bolsonaro tem ganhado às manchetes por conta da compra de imóveis de familiares do presidente paga em dinheiro vivo. Entre todos os 12 candidatos que disputam a Presidência da República, o patrimônio declarado à Justiça Eleitoral vai de R$ 197 até R$ 24 milhões.

Abaixo o DCI descreve o patrimônio de Jair Bolsonaro, seguido dos demais candidatos, segundo dados informados ao Tribunal Superior Eleitoral.

Patrimônio de Jair Bolsonaro (PL)

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou ter R$ 2,31 milhões em patrimônio. De acordo com reportagem do g1, quatro anos atrás, em 2018, Bolsonaro havia declarado R$ 2,28 milhões à Justiça Eleitoral.

Para as eleições de 2022, o presidente Jair Bolsonaro declarou ter um patrimônio de R$ 2.317.554,73 milhões.

Dentro deste valor, o candidato à Presidência descreveu ser dono de:

Quatro casas no Rio de Janeiro, avaliadas em R$ 603,8 mil, R$ 400 mil, R$ 98,5 mil e R$ 40 mil, respectivamente;

Um apartamento em Brasília, que vale, segundo reportagem do g1, R$ 240,9 mil;

Uma motocicleta avaliada em R$ 26,5 mil;

Poupança de R$ 591 mil;

Depósitos em contas correntes de R$ 315.884,71, R$ 547,33 e R$ 92,57, respectivamente;

Quotas de capital no valor de R$ 249,00

Somados, os valores dão R$ 2,31 milhões em patrimônio.

Todo candidato é obrigado a informar o patrimônio, que pode ser desde imóveis em seu nome, veículos, valores em contas corrente e poupança, além de títulos de capital.

Depois de Jair Bolsonaro, a listagem de patrimônio dos demais candidatos à Presidência da República será listada em ordem alfabética, conforme nome de registro nas urnas. Confira abaixo.

Patrimônio de Ciro Gomes (PDT)

Candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes declarou à Justiça Eleitoral ter R$ 3 milhões de reais em bens, dentro do montante estão quatro imóveis e dois veículos.

Segundo registrado pelo próprio candidato no site DivulgaCand, Ciro tem:

Dois apartamentos em Fortaleza, Ceará, que valem R$687 mil e R$ 381,2 mil, respectivamente;

1/5 de uma casa recebida de herança, no valor de R$ 160 mil em Sobral, no Ceará;

Poupanças com os filhos nos valor de R$ 51,9 mil, R$ 51,9 mil, R$ 51,9 mil respectivamente;

Depósito em conta corrente de R$ 2,4 mil

Uma Toyota Hilux no valor de R$ 105 mil e um Elantra avaliado em R$ 85 mil

Cotas de 12% de participação de empresa, no valor de R$ 12 mil e de R$ 50 mil, respectivamente;

Em dinheiro espécie R$ 31,9 mil;

Seguro previdência no valor de R$ 28,5 mil;

Uma casa em Sobral, no Ceará, no valor de R$ 300 mil;

Crédito de empréstimo de R$ 36 mil;

Crédito a receber de participação de empresa R$ 1 milhão

No total, o candidato à Presidência da República, Ciro Gomes declarou ter R$ 3.039.761,97.

Patrimônio de Constituinte Eymael (DC)

Conforme reportagem do UOL, José Maria Eymael, que nestas eleições disputa com o nome “Constituinte Eymael” nas urnas, declarou ter R$ 6.572.826,60.

Na lista de bens declarados, Eymael informou à Justiça Eleitoral ter como principais bens:

Três casas no valor de R$ 160,7 mil e R$ 89,8 mil, R$ 157,4 mil, respectivamente;

Terrenos de R$ 3,9 mil e R$ 14,9 mil;

Embarcação de R$ 7 mil e R$ 123,7 mil;

Um apartamento de R$ 119 mil;

Além de dinheiro em espécie, depósitos, poupança e participações em empresas, joias e obras de arte.

Patrimônio de Felipe D’Ávila (Novo)

Mais rico entre os candidatos à Presidência da República em 2022, Felipe D’Ávila (Novo) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral ter R$24.619.627,66 em bens. Entre eles estão duas casas, cotas em empresas, aplicações e investimentos.

Duas casas avaliadas em R$ 2,3 milhões e R$ 983 mil;

Cotas de empresas nos valores de R$ 10 milhões, R$ 7 milhões, R$ 2 milhões e R$ 1 milhão;

Aplicações fixas de R$ 238 mil e uma de R$ 1,3 mil.

Patrimônio de Léo Péricles (UP)

Candidato pela Unidade Popular, Léo Péricles declarou ter apenas R$ 197,31 em conta. Em sua lista de bens não constam imóveis nem veículos. Apenas o dinheiro em uma caderneta de poupança.

Patrimônio de Lula (PT)

Ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva declarou ter patrimônio de R$ 7.423.725,78 à Justiça Eleitoral. Segundo dados informados no DivulgaCand, Lula tem três apartamentos, três terrenos, uma construção, além de veículos, cotas de participações de empresas, aplicações e poupança, veja:

Três apartamentos avaliados em R$ 19,1 mil, R$ 19 mil e R$ 94 mil;

Terrenos que valem R$ 2,7 mil, R$ 130 mil e R$ 265 mil;

Aplicações fixas de mais de R$ 185 mil;

Veículos nos valores de R$ 85 mil e R$ 48 mil;

Créditos decorrentes de empréstimo e ações judiciais de mais de R$ 679 mil.

Patrimônio de Pablo Marçal (Pros)

De acordo com reportagem do UOL, em segundo lugar no ranking dos presidenciáveis mais ricos está Pablo Marçal. O coach declarou ter R$ 16.942.541,15 de bens no patrimônio. Entre eles estão imóveis, consórcios, participação em empresas e investimentos em ações, veja:

Lucros de participações em sociedade no valor de R$ 13,7 milhões;

Salas comerciais e apartamento avaliados em mais de R$ 100 mil cada um;

Aplicações de renda fixa avaliadas em mais de R$ 223 mil;

Depósito bancário de R$ 327 mil.

Patrimônio de Roberto Jefferson (PTB)

Conhecido por ter sido o delator do mensalão, Roberto Jefferson que segue em prisão domiciliar declarou ao TSE ter R$ 745.323,41. Na lista de bens estão aplicações bancárias, além de dinheiro em conta corrente.

Declarado como “outros fundos” mútuo celebrado com cônjuge, Roberto Jefferson tem R$ 716 mil;

Depósito em conta corrente de R$ 23 mil;

Aplicações no valor de R$ 3 mil.

Patrimônio de Simonet Tebet (MDB)

Candidata à Presidência da República, Simone Tebet (MDB) declarou ter R$ 2.323.735,38 em bens que estariam divididos entre imóveis, terrenos, além de um valor em conta corrente.

Entre os bens da senadora Simone Tebet constam:

Sete apartamentos nos valores de R$ 200 mil, R$ 200 mil, R$ 200 mil R$ 310 mil, R$ 200 mil, R$ 200 mil, R$ 81,9 mil;

Quatro terrenos avaliados em R$ 94 mil, R$ 100 mil, R$ 100 mil e R$ 457 mil, respectivamente;

Duas casas nos valores de R$ 69,3 mil e R$ 52 mil.

Patrimônio de Sofia Manzano (PCB)

Candidata pelo PCB, Sofia Manzano foi a primeira a registrar a candidatura à Presidência da República. Sofia declarou ao TSE ter R$ 498 mil em bens.

Uma casa no valor de R$ 294 mil;

Metade de um apartamento no valor de R$ 200 mil;

Uma poupança de R$ 4 mil.

Patrimônio de Soraya Thronicke (União Brasil)

Soraya Thronicke declarou ter um patrimônio de R$ 738 mil. De acordo com reportagem do UOL, a lista de bens das eleições 2022 é 78 vezes maior do que o valor declarado pela senadora em 2018.

Dentro o montante está participação como sócia em uma empresa, dinheiro em espécie e depósitos em conta bancária. Veja:

Dinheiro em espécie no total de R$ 250 mil;

Participação como sócia em uma holding no valor de R$ 500 mil;

Depósitos em contas correntes de mais de R$ 30 mil reais.

Patrimônio de Vera (PSTU)

Do PSTU, a candidata Vera disse ter R$ 8.805,00 que estão investidos na poupança.