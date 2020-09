Jilmar Tatto é um dos nomes confirmados para a disputa pela Prefeitura de São Paulo. O candidato do PT é uma aposta do partido em uma renovação de sua imagem na cidade. O partido escolheu o nome de Tatto após uma disputa acirrada contra Alexandre Padilha, que já tentou candidatar-se ao Governo do Estado de São Paulo.

Eleições São Paulo 2020: saiba quem é Jilmar Tatto, candidato do PT

Conheça a história de Jilmar Tatto e sua trajetória política até a escolha como candidato do PT nas Eleições 2020:

Quem é Jilmar Tatto, candidato a prefeito pelo PT?

Jilmar Tatto nasceu em 1965 na cidade de Corbélia (PR). Seus pais eram pequenos agricultores e desde novo frequentava assiduamente a igreja, algo que impactaria sua entrada na política. No fim da década de 70, a família Tatto mudou-se para São Paulo e Jilmar começou a frequentar encontros de jovens da Igreja Católica. Atuando nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja Católica, foi se aproximando de movimentos populares da Zona Sul de São Paulo. Como resultado, se dedicaria à militância e apoio a causas sociais dentro de diversas comunidades.

Formou-se em história na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Moema e trabalhou como professor. No ano de 1981, filiou-se ao PT. Jilmar Tatto é um dos políticos mais antigos do Partido dos Trabalhadores, fundado em 1980.

Sua carreira na política

Após sua filiação ao partido, Jilmar Tatto era um militante ativo e trabalhou em todos os níveis da direção partidária. A primeira vez que se elegeu foi em 1998, assumindo o cargo de deputado estadual de São Paulo. Apenas três anos depois, foi secretário de Marta Suplicy, então prefeita da cidade paulista. Cuidou das pastas de Abastecimento, Implantação das Subprefeituras, Transportes e Governo. Seu principal impacto nesta gestão foi a implementação do Bilhete único.

Foi deputado federal entre 2006 e 2013 e atuou com um dos principais articuladores dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Abandonou o posto para tornar-se secretário de Fernando Haddad durante sua passagem na prefeitura de São Paulo. Assim como na era Marta, Jilmar Tatto cuidaria da pasta dos transportes – o petista foi presidente das empresas São Paulo Transporte S/A e Companhia de Engenharia de Tráfego.

Essa passagem na Secretaria dos Transportes lhe tornou alvo de uma denúncia divulgada no começo de 2020. Segundo relatório do Ministério Público(MP), durante a gestão de Tatto e outros 7 ex-presidentes da SPTrans, empresas formaram um cartel para controlar o serviço de transporte público em São Paulo. Por isso, o MP cobra em sua denúncia a devolução de R$ 1,8 bilhão aos cofres públicos.

Jilmar Tatto, aposta do PT em São Paulo

Embora seja um nome antigo do PT, Jilmar Tatto é uma aposta do partido para a renovação de sua imagem. Após a recusa de Fernando Haddad em tentar eleger-se novamente como prefeito, o partido começou a cogitar Tatto para a prefeitura. A disputa interna pela vaga de candidato do PT ficou entre Jilmar e Alexandre Padilha, que tentou se candidatar a governador de SP em 2014.

A escolha de Jilmar Tatto ocorreu após uma eleição virtual de integrantes do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores e dirigentes zonais e setoriais (totalizando 615 eleitores). Tatto ganhou a votação por 15 votos (apenas um integrante do PT votou nulo). O candidato à Prefeitura ainda não definiu o nome de sua vice, mas quer convidar uma mulher. Como resultado disso, o petista tentou convidar a filósofa Djamila Ribeiro