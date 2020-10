Joe Biden, experiente político norte-americano, concorre à presidência com um viés socialista, trazendo incerteza na maior economia do mundo.

Joe Biden: como o mercado pode reagir à eleição do democrata?

Joe Biden passou quase cinco décadas na política, e apela aos eleitores que sentem nostalgia da era Obama. Nesse sentido, Biden serviu como vice-presidente durante oito anos. Desse modo, o candidato quer buscar acordos revogados pelo Presidente Trump nas áreas ambientais, no corte de impostos, além da saúde.

A plataforma do Partido Democrata tem um viés socialista, e seu candidato afirmou que irá taxar ganhos de capital e dividendos, duplicando o imposto para os ricos. De maneira similar, sua promessa de campanha envolve duplicar o salário-mínimo. Sem dúvida, o mercado financeiro projeta a continuidade de pacotes de estímulo trilionários, abrindo espaço para a alta da inflação.

Quem é Joe Biden?

Joe Biden é candidato a presidência dos EUA, político de carreira. Aos 77 anos, é caracterizado por sua posição firme de centro-esquerda. Entretanto, alguns eleitores têm demonstrado preocupação com sua idade. Seu partido é o principal concorrente dos Republicanos, representado pelo atual Presidente Trump.

Em 2015, seu filho Beau Biden morreu de câncer no cérebro. Diante disso, o candidato afirma que o sistema de saúde é uma questão pessoal. O político de 77 anos apoia mais ofertas de planos de saúde subsidiados pelo governo. De certo, este foi um dos programas que o candidato ajudou a implementar ao lado de Obama.

Joe Biden propõe duplicar o imposto para os que ganham mais de US$ 1 milhão, atualmente em 20%. Similarmente, pretende taxar ganhos de capital e dividendos. Outro ponto defendido pelo candidato é a reafirmação do papel dos Estados Unidos como líder no cenário global.

A área de saúde é uma de suas prioridades, e sugere tornar gratuitos os testes e tratamento do coronavírus. Joe Biden, inclusive, tem criticado duramente a resposta do presidente Trump ao vírus. Em resumo, acusa o atual Presidente de reagir muito lentamente.

O que é o Partido Democrata?

O Partido Democrata adota uma linha política de centro-esquerda. Assim sendo, sua plataforma é voltada para o liberalismo social e, como resultado, defende políticas de economia mista e justiça social. O partido também advoga por uma participação maior do governo em questões econômicas e regulatórias.

Estas visões, com a defesa do sistema universal de saúde, apoio a sindicatos e programas de assistência social. Busca portanto oportunidades iguais, proteção do consumidor e preservação ambiental.

Joe Biden e o protecionismo

Um refrão regular de Biden é seu desejo de restaurar a posição dos Estados Unidos no cenário mundial. Biden enfatiza o apelo popular “Buy USA” como uma bandeira. Desta forma, pede para que os americanos deixem de comprar produtos fabricados na China. Como resultado, dando preferência aos produtos da indústria americana.

Salário Mínimo, Inflação e alta da bolsa de valores

As promessas de campanha de Joe Biden, apontando para a duplicação do salário mínimo até 2025, aumentam os riscos de inflação. Embora sejam inicialmente benéficas tais medidas, no médio prazo este custo adicional será repassado aos produtos e serviços.

Desta maneira, a inflação pode afetar tudo e todos, desde os preços pagos pelos produtos e serviços até quanto você ganha. Ou seja, o benefício de curto-prazo provavelmente irá se transformar na perda do poder de compra do trabalhador, além do desemprego.

Ao contrário do que se imagina, este viés socialista de Joe Biden pode causar alta nas ações da bolsa de valores norte-americana. Isto deve ocorrer ao menos num primeiro momento, enquanto as pessoas buscam proteção contra a inflação.

Bitcoin vs moedas inflacionárias

Em todas as crises econômicas, os governos têm optado por colocar mais dinheiro em circulação. Isto fez com que a moeda norte-americana se desvalorizasse contra seus pares. O ouro, ativo escasso, recentemente bateu sua máxima histórica, sinalizando preocupação por parte dos investidores.

A política de desvalorizar o câmbio tem sido adotada por vários países, e o candidato à presidência Biden deve continuar com essa estratégia. Por este motivo, o Bitcoin tem se mostrado resiliente neste cenário, já que suas regras de emissão são rígidas.

Para ajudar a entender o que é o Bitcoin, e para que serve, o pessoal do Mercado Bitcoin, corretora (exchange) de criptomoedas preparou um artigo bem detalhado.

O limite de 21 milhões de Bitcoins a ser emitido é determinante para sua valorização. Em resumo, se a demanda pela criptomoeda for mantida, seu preço unitário deve aumentar. Isto ocorre pois a oferta de novos Bitcoins diminui a cada ano.

Todos os olhares estarão voltados para esta eleição em novembro. De um lado Trump, do outro, Joe Biden. Certamente, terá grande influência nos investimentos, além do rumo do dólar como reserva global ​​de valor.