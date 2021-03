Lula convidou Haddad para ser seu vice nas eleições de 2022

O ex-presidente Lula convidou Haddad para ser seu vice em uma chapa formada para as eleições de 2022. Haddad confirmou que para ele “seria honroso”, mas ainda não está definido. O candidato do PT nas eleições de 2018 falou também sobre a possibilidade de montar uma chapa com um vice de outro partido, o que talvez pudesse ser mais benéfico ao ex-presidente. Haddad foi derrotado nas últimas votações pelo atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

As informações são da coluna de Guilherme Amado da Época.

Lula convidou Haddad

A conversa entre Lula e Haddad teria acontecido em dezembro do ano passado, durante um almoço em que os dois petistas avaliaram o cenário após as eleições municipais de 2020. No momento, o ex-presidente teria perguntado se Haddad fecharia a chapa do PT com ele. O ex-prefeito de São Paulo respondeu que sim. Mas ele ainda considera que um vice de outro partido poderia ser melhor para Lula.

“Não sei se convém para ele. Para mim, seria honroso. Se pudesse ampliar a aliança para um nome de fora do PT, uma reedição da dobrada de 2002 (com José Alencar na vice, pelo então PL) … Há várias fórmulas”.

Lula

O ex-presidente Lula ainda está inelegível por suas condenações no caso do Triplex do Guarujá. O processo foi conduzido pelo ex-juiz Sérgio Moro. Contudo, a defesa de Lula entrou com pedido para que o julgamento fosse anulado alegando que houve uma parcialidade do então juiz na condução do processo. Caso as condenações sejam anuladas, o ex-presidente pode voltar a ser candidato em 2022, mas no momento está impossibilitado.

Nas últimas eleições presidenciais, em 2018, Fernando Haddad foi candidato pelo PT e obteve forte apoio de Lula. Contudo, acabou perdendo no segundo turno para Jair Bolsonaro, que cumpre seu mandato até o próximo ano. Na época Haddad teve 44,87% dos votos válidos.