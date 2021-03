Lula elegível: veja a repercussão entre os políticos sobre decisão

A decisão do ministro do STF Edson Fachin, que tornou o ex-presidente Lula elegível para 2022, e anulou as condenações sobre os casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e das doações ao Instituto Lula, todas relacionadas a Operação Lava Jato, foi o principal assunto desta segunda-feira, 8 de março.

Fachin declarou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável por julgar e condenar Luiz Inácio Lula da Silva por corrução e lavagem de dinheiro, era o “juiz natural” dos casos, e, por isso, caberá à Justiça Federal do Distrito Federal dizer se os atos realizados nos três processos podem ou não ser validados e reaproveitados. Agora, Lula volta a ser elegível, e deixa de ser impedido pela Lei da Ficha Limpa, caso queira se candidatar a algum cargo público.

Veja como a notícia repercutiu para as influências políticas do país, como Luciano Huck e Ciro Gomes.

Como repercutiu a decisão de Fachin de tornar Lula elegível

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou sobre a decisão e afirmou não ter ficado surpreso, já que “Edson Fachin tem uma forte ligação com o PT”. “Então não nos estranha”, completou. Bolsonaro fez questão de destacar que, em sua avaliação, o governo do PT foi “catastrófico” e chegou a falar sobre o Lula ser elegível no próximo ano.

“Acredito que o povo brasileiro não quer ter um candidato desse em 2022, muito menos pensar em eleger. É só ver, a bolsa foi lá pra baixo e o dólar pra cima. Todos nós sofremos com uma decisão dessa aí”, afirmou.

Cotado para se lançar no mundo da política em 2022, o apresentador da rede Globo, Luciano Huck, usou o seu Twitter para comentar a decisão do ministro Edson Fachin, de anular todas as condenações feitas ao ex-presidente Lula, durante a Operação Lava Jato. Huck foi preciso ao comentar sobre uma possível candidatura de Lula nas eleições presidenciais de 2022. “Mas uma coisa é fato: figurinha repetida não completa álbum”, escreveu o comunicador.

No Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na Justiça. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. Mas uma coisa é fato: figurinha repetida não completa álbum. — Luciano Huck (@LucianoHuck) March 8, 2021

Ciro Gomes (PDT), ex-ministro e possível candidato para a presidência em 2022, também compartilhou sua opinião sobre Lula ser elegível no próximo ano. No Twitter, Ciro postou um copilado em que aparece falando sobre decisões de ministros e alfinetou dizendo que “sempre tentou avisar o Brasil”.

O político também participou do UOL Entrevista com Kennedey Alencar, onde comentou ainda mais sobre o assunto: “Nós vamos ficar discutindo: o Lula é elegível? O Lula é inelegível? Olha, esse filme eu já vi. Não contem comigo para esse circo mambembe porque a tragédia brasileira não permite mais contemporização”, afirmou.

Sobre a decisão do ministro Fachin, veja o que sempre tentei avisar ao Brasil. pic.twitter.com/5tOwb4PqHA — Ciro Gomes (@cirogomes) March 8, 2021

O deputado federal de Pernambuco, Túlio Gadêlha (PDT), comemorou a decisão de Edison Fachin e afirmou que a condenação de Lula foi feita “sem provas, viciada, fraudulenta e juridicamente ilegítima”, e que espera que o ex-juiz Sergio Moro responda por sua parcialidade na condunção do processo.

O PDT é um partido legalista por natureza. Por isso, concelebramos qualquer decisão que anule uma condenação sem provas, viciada, fraudulenta e juridicamente ilegítima. Já Sérgio Moro, deve responder por sua parcialidade. — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) March 8, 2021

Gleisi Hoffmann, deputada federal pelo Estado do Paraná e presidente do PT, afirmou em seu Twitter que a decisão de Fachin não “apagará os 580 dias da prisão injusta do Lula”. E afirmou que Sergio Moro é um juiz “criminoso que deve ser julgado e condenado.”

Para o senador Renan Calheiros (MDB-AL), a decisão do STF deve ser “saudada”, embora seja “tardia”. A declaração foi dada ao portal UOL. “É o que faço agora. Mas está longe de reparar os danos causados à democracia brasileira”, completou.

Nada pagará os 580 dias da prisão injusta de @LulaOficial. Decisão de Fachin não pode afastar a penalização de Moro, juiz criminoso que deve ser julgado e condenado. Não adianta reclamar Dallagnol, todo mundo já viu o conluio armado para condenar o ex-presidente ilegalmente. pic.twitter.com/RFjZGJlm4A — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 8, 2021

Guilherme Boulos, ex-candidato do PSOL à Presidência da República em 2018 e à Prefeitura de São Paulo em 2020, também reforçou que “Lula sofreu arbitrariedades e passou 580 preso”. Na opinião de Boulos, a anulação dos processos de Lula não são a salvação de quem fez “política de toga”.

Já o atual presidente da Câmara dos Deputados e apoiador de Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL), expressou sua opinião no Twitter também. Lira exaltou o detrimento de Sergio Moro na Operação Lava Jato e afirmou: “Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer. Moro, jamais!”.

Não podemos esquecer: Lula sofreu arbitrariedades e passou 580 dias preso. O STF acaba de anular as condenações, mas não terminou seu julgamento sobre a suspeição de Moro. A anulação dos processos não pode ser a salvação de quem fez política de toga! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 8, 2021

Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer. Moro, jamais! — Arthur Lira (@ArthurLira_) March 8, 2021

Lula comenta anulação de suas condenações

Ao jornal EL País Brasil, Lula gravou um vídeo comentando sobre a decisão de Fachin. O ex-presidente afirmou que “saiu sem ódio” e agora quer reconstruir sua vida “tranquilamente”, e, inclusive se casar outra vez. “Todo político corrupto se esconde, e eles pela primeira vez, enfrentaram um político que não tem medo deles porque eu sou que inocente”, reforçou.

Em relação a se eleger em 2022, Lula já declarou recentemente que não está nos seus planos, mas, se for preciso para derrotar o bolsonarismo, ele irá sim sair candidato como presidente da República pelo PT.