Lula recebe 1ª dose da vacina e chama Bolsonaro de ignorante

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 75 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 hoje, em São Bernardo do Campo. O imunizante foi a coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e tem eficácia geral de 50,38% contra o vírus.

A vacinação foi transmitida ao vivo pelas redes sociais. Na ocasião, o ex-presidente diz que a vacina do Instituto Butantan era “exatamente a que ele queria tomar”. era “exatamente a que ele queria tomar”.

Na semana passada, durante discurso sobre a anulação de suas condenações pelo STJ, Lula já havia adiantado que iria se vacinar.

“Semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não me importa de que país, não me importa se é duas ou uma só, sabe? Eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda pro povo brasileiro: não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da república ou do ministro da saúde. Tome vacina. Tome vacina porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid. Mas mesmo tomando vacina, não ache que você possa tomar a vacina e já tirar a camisa, ir pro boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando, não! Você precisa continuar fazendo o isolamento, e você precisa continuar usando máscara e utilizando álcool em gel. Pelo amor de Deus, esse vírus, essa noite, matou quase 2 mil pessoas.”

Veja Lula tomando vacina:

Lula chama Bolsonaro de ignorante

Lula também aproveitou para criticar Jair Bolsonaro (Sem partido) em relação a desinformação sobre a vacina. “O presidente da República precisa parar de ser ignorante”. “Eles [Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello] têm que aprender a respeitar o sentimento do povo brasileiro e garantir vacina para todo mundo”, disse o petista, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Por fim, Lula pediu para que a população continue se cuidando. “Se cuidem para que amanhã você não esteja chorando a perda de um ente querido”, disse o ex-presidente.

Acompanhe as principais notícias de política no DCI