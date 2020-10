Nelson Teich reaparece na internet com outro visual e vira meme

Um assunto vem chamando a atenção dos internautas desde a noite de quinta-feira (22): O Ex-Ministro da Saúde Nelson Teich reaparece na internet com novo visual. No início de abril, quando tomou posse da pasta no momento crucial da pandemia no Brasil, Teich se mostrava de outra maneira: com uma feição apática e pouco agradável, o que gerou muito burburinho na época.

Nelson Teich foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir o até então Ministro, Henrique Mandetta, que foi exonerado do cargo por Bolsonaro. Contudo, Teich não ficou nem um mês a frente do cargo, pedindo demissão dias após sua posse.

Nelson Teich reaparece na internet e vira meme

O ex-Ministro, que é oncologista, estava ausente das aparições públicas até esta quinta-feira (22), quando internautas descobriram uma live feita por ele há poucos dias. Na transmissão, é possível ver outra pessoa, completamente diferente do que o povo brasileiro estava acostumado de ver durante as coletivas em razão da pandemia do coronavírus. De barba e apresentando um ar mais saudável, a nova aparência de Teich o deixou como o assunto mais comentado no Twitter – o que gerou alguns memes, aliás.

“Gato“, disse um internauta. “O curioso caso de Nelson Teich , o homem que desmorreu“, brincou outra. “O Nelson Teich é a prova de que o fim de um relacionamento tóxico faz bem para a pele“, completou uma terceira, se referindo ao afastamento de Bolsonaro.

"outubro vai estar tudo normal" outubro: NELSON TEICH GATO pic.twitter.com/kf5zW74bWM — instagram: @brunopredolin (@pagalanxe) October 22, 2020

Nelson Teich no Governo Bolsonaro // Nelson Teich fora do Governo Bolsonaro pic.twitter.com/fn9hGYX8zG — De Lucca 13000 🏳️‍🌈⭐ (@delucca) October 22, 2020