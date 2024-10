Eleição do segundo turno das eleições de 2024

Qual o número da Rose Modesto no segundo turno?

Neste domingo, 27, tem o segundo turno das eleições municipais em Campo Grande, MS, e os eleitores precisam estar atentos aos números de campanha dos candidatos à prefeitura. Veja o número de Rose Modesto, 46 anos, e Adriane Lopes.

Rose Modesto e o número na urna

Rose Modesto, conhecida por seu trabalho em prol de políticas educacionais e sociais, concorre à prefeitura de Campo Grande com o número 44, representando o partido União Brasil.

Ex-vereadora e ex-vice-governadora do estado, Modesto tem uma trajetória marcada pela atuação em causas como o combate à violência contra a mulher, o incentivo à educação de qualidade e o apoio à juventude. A campanha de Rose Modesto é baseada em compromissos com melhorias em áreas como saúde, educação e infraestrutura, com uma promessa de gestão eficiente e transparente.

O número 44 é o código eleitoral que representa Rose nas urnas, e será esse o número a ser digitado pelos eleitores que desejarem apoiar sua candidatura para conduzir o Executivo municipal.

Adriane Lopes e seu número de candidatura

A atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, busca reeleição para dar continuidade ao trabalho que tem desempenhado desde que assumiu o cargo. Filiada ao partido Progressista, seu número de campanha é 11.

Neste segundo turno, eleitores de Campo Grande devem ficar atentos ao horário de votação, que será das 7h às 16h (horário local).