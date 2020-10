Ricardo Salles apaga conta no Twitter após chamar Maia de “nhonho”

O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apagou sua conta no Twitter na manhã desta quinta-feira (29) após ter reagido ironicamente a uma crítica do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na noite de ontem (28). Salles o chamou de “Nhonho” – em referência ao personagem de Edgar Vívar no seriado “Chaves”.

No dia 24 de outubro, Rodrigo Maia escreveu: “O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo“. A resposta irônica de Salles veio quatro dias depois: “Nhonho…” antes de ter sua conta na rede social apagada.

No entanto, durante essa madrugada, logo após fazer o post em referência à Maia, Salles voltou ao Twitter para informar que sua conta havia sido utilizada indevidamente no episódio com Maia e, nesta manhã, divulgou nota informando que conversou com Rodrigo Maia e que “vai apurar a utilização indevida de sua conta”. Sobre a exclusão do perfil na manhã desta quinta, a pasta ainda não se manifestou

“Maria Fofoca”, teria dito Ricardo Salles sobre ministro-chefe da Secretaria de Governo

No início da semana, Maia e e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) já haviam criticado Ricardo Salles depois que ele havia pedido para que Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, deixasse de ser “Maria Fofoca”. O recado foi após Ricardo Salles ser acusado de “esticar a corda com ala militar do governo” ao mandar suspender as ações de combate aos incêndios por falta de recursos.

A postagem de Salles, que foi divulgada pelos internautas que tiveram acesso no momento, antes de ser apagada, teve apoio dos seguidores e de aliados do presidente Bolsonaro.