Rodrigo Maia ameaça acatar os pedidos de Impeachment de Bolsonaro

Após o partido DEM retirar o apoio a Beleia Rossi (MDB-SP) para a eleição na câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) ameaça aceitar pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente da câmara está debatendo se vai acatar ou não as denuncias desde ontem (31). A ameaça surgiu durante uma reunião na última noite na casa de Maia, em que líderes de partidos descobriram a retirada do apoio do DEM ao candidato Rossi. Estavam presentes representantes também de partidos como PT, PCdoB e do próprio MDB. O presidente do DEM afirmou que o partido vai ficar neutro na decisão, não apoiando Rossi, nem o candidato de Bolsonaro Arthur Lira (Progressistas-AL).

Hoje é o ultimo dia do mandato de Maia e a votação ocorre a partir das 19h, horário de Brasília.

As informações são do portal G1.

DEM e Baleia Rossi – Maia ameaça Impeachment

A decisão veio do presidente do partido ACM Neto. Segundo relatos o presidente do DEM, informou a Maia e aos demais que 16 deputados do partido haviam decidido votar em Arthur Lira, candidato do presidente Bolsonaro. Com isso, Baleia teria apenas o apoio de 15 deputados da sigla. Além disso, após decisão do DEM, Lira fica mais próximo de se eleger na votação.

Maia e o impeachment

Maia, então, revelou que após o golpe sofrido teria que aceitar os pedidos de impeachment de Bolsonaro. Cabe ao presidente da câmara aceitar ou não as denuncias contra o chefe do executivo. Além disso, após o presidente acatar o pedido, ocorre uma votação na câmara. Se 2/3 dos deputados votarem a favor, o processo de impeachment é encaminhado ao senado. Contudo, hoje é o último dia do mandato de Maia.

Ainda segundo a coluna do G1, os parlamentares que estavam presentes na reunião aconselharam Maia a aceitar todos os pedidos de afastamento de Bolsonaro.

Já outros políticos pedem para que Maia não siga adiante com o processo, pois já estaria no final de seu mandato. Portanto, não faria sentido acatar um pedido de impeachment neste momento.

Esquerda

Após a decisão de ACM Neto, partidos de esquerda ameaçam retirar o apoio ao candidato do DEM, Rodrigo Pacheco à presidência do senado nas eleições. O que levaria o candidato a correr riscos de não ser eleito. Entretanto o presidente do DEM optou pela neutralidade na disputada de hoje na câmara.

Eleições na câmara

A eleição para decidir o novo presidente da câmara dos deputados acontece esta noite. Estão na disputa, até o momento oito deputados. Mas é possível se candidatar até às 17h, então o número pode mudar ainda. Os candidatos são: Alexandre Frota (PSDB-SP); André Janones (Avante-MG); Arthur Lira (Progressistas-AL); Baleia Rossi (MDB-SP); Fábio Ramalho (MDB-MG); General Peternelli (PSL-SP); Luiza Erundina (PSOL-SP); Marcel van Hattem (Novo-RS).