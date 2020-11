VÍDEO: questionado sobre auxílio, Bolsonaro diz: ‘pergunta pro vírus’

“Pergunta pro vírus”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro, em conversa na noite desta terça-feira (24), no Palácio do Alvorada, ao ser questionado por uma possível prorrogação do auxílio emergencial aos brasileiros.

Auxílio Emergencial e segunda onda da Covid-19

Com a segunda onda da Covid-19 assolando o país, as perguntas são inevitáveis ao chefe de Estado. O presidente espera que não seja necessário prorrogar e disse que “tem que esperar as coisas acontecerem para tomar decisões”.

Com um “Orçamento de Guerra” para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, o governo foi pressionado pela oposição a criar o auxílio emergencial a microempreendedores individuais e trabalhadores informais. Já foram pagas sete parcelas mensais de R$ 600 e ainda faltam outras duas parcelas de R$ 300, que é o tempo estimado pelo governo federal.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

ESTA CORRETO! O PAIS INTEIRO ESTA TOMADO PELO VIRUS, NADA MELHOR QUE PERGUNTA PARA ELE SOBRES AS QUESTOES DELE! 🤷🤔pic.twitter.com/EPzaCaIaWC — Luiz PATRIOTOVISK 🇷🇺🇧🇷 (@LUIZPATRIOTA39) November 25, 2020

“Se não fosse toda aquela quantidade de auxílio que nós fizemos, entre eles o emergencial, realmente a economia teria quebrado no Brasil… esperamos que o vírus esteja realmente de partida do Brasil”, afirmou Bolsonaro.

O presidente aproveitou o questionamento para relembrar que nunca apoiou o confinamento e sim, a ideia de um ‘isolamento vertical’, restrito a grupo de risco à doença. “Infelizmente a decisão coube aos governadores e prefeitos”, disse.

Preparados

Durante evento virtual com investidores, o ministro da Economia, Paulo Guedes disse que não existe a prorrogação do auxílio emergencial, mas que o governo está preparado para qualquer evidência empírica. “Evidente que tem muita gente já falando em segunda onda, e evidente que há muita pressão política para isso acontecer. Se o Brasil tiver de novo 1 mil mortes (por dia), nós já sabemos como reagir”, finalizou.

Os brasileiros beneficiados podem sacar o auxílio através do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. Para mais informações acesse o site da Caixa.