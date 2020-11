Alimentos anti-idade para garantir uma pele de pêssego

Dizem por aí que você é o que você come. Sem dúvida, a alimentação tem um papel essencial na saúde, na disposição e até no equilíbrio mental e emocional. O cenário, então, não poderia ser diferente em relação aos sinais do tempo. Por isso, se você quer manter a pele jovem e bonita por mais tempo, vale ficar de olho nos alimentos anti-idade.

O que são alimentos anti-idade?

Certamente, cremes, séruns e outros produtos ajudam a combater as rugas. Mas você também deve investir em um método mais orgânico e saudável. Afinal, a natureza realmente oferece uma gama variada de alimentos anti-idade.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O processo começa de dentro para fora, por isso é necessário priorizar nutrientes que trazem benefícios para a saúde do corpo todo. É o caso de gorduras saudáveis e antioxidantes. “Zinco, selênio, vitaminas E, C e do complexo B e ômega 3 são bons exemplos disso”, elenca Rodrigo Carvalho, nutricionista.

O grande objetivo, na verdade, a dica é manter a energia e a disposição ao longo dos anos. “Uma dieta que forneça todos os nutrientes é parte importante de um estilo de vida saudável”, explica o nutrólogo Allan Ferreira.

Assim, você consegue frear o desgaste celular e, principalmente, a ação dos radicais livres. Como resultado, previne o surgimento de diversas doenças. Entre elas, aterosclerose, diabetes, hipertensão, Alzheimer e alguns tipos de câncer. Mais que isso: quando tudo está em dia, o organismo agradece também por meio de uma pele hidratada e cheia de viço.

“Prefira as versões frescas ou integrais, pois quanto mais processos industriais nos alimentos, maior a perda de nutrientes”, lembra Rodrigo. Sem contar que os industrializados, como bolachas, embutidos e refrigerantes, por exemplo, favorecem o envelhecimento. Além disso, para potencializar os efeitos, você deve fugir de inimigos como cigarro, poluição e sol sem protetor.

Então, que tal apostar em uma dieta equilibrada, colorida e rica em alimentos anti-idade? Para ajudar nessa tarefa, você confere uma lista com 8 itens que não podem faltar na sua rotina.

Abacate

A fruta tem efeito anti-idade porque é fonte de ácidos graxos. Ou seja, evita inflamações e deixa a pele mais macia e radiante. Tem ainda vitaminas e potássio, que combatem o envelhecimento e dão um gás no sistema imune.

Grão-de-bico

O grupo das leguminosas, como o grão-de-bico, por exemplo, tem notas altas no índice ORAC. A sigla significa ‘capacidade de absorção de radicais de oxigênio’. A medida avalia o poder antioxidante dos alimentos. Assim, quanto mais elevado o índice, melhor os resultados anti-idade. Ademais, previnem alguns tipos de câncer.

Batata-doce

Rica em beta-caroteno, que se converte em vitamina A. Devolve a elasticidade e renova as células da pele. Tem ainda vitaminas C e E, que atuam contra os radicais livres.

Castanhas e sementes – alimentos anti-idade

A maior parte das oleaginosas, de fato, contêm grandes quantidades de gorduras boas. São ótimas para dar sensação de saciedade e, por isso, aliadas da perda de peso.

Além disso, ajudam a retardar os sinais da idade. Isso porque restaura os tecidos da pele e protege contra danos solares. Enquanto isso, dão uma força ao aparelho digestivo. E aí, a pele fica mais bonita e saudável.

Tomate – alimentos anti-idade

Vitamina C, licopeno e potássio. Esses são os superpoderes do tomate. Como consequência, diminui os níveis de colesterol, tem fator de proteção solar e evita rugas. Vale cozinhar com um pouco de azeite, pois o corpo absorve melhor o licopeno.

Canela

Essa especiaria entra para a categoria dos alimentos anti-idade porque é cheia de antioxidantes. Tem também ação antibacteriana e, por isso, é indicada em máscaras faciais. Por fim, reduz o colesterol, melhora a função cognitiva e a memória e estimula o metabolismo.

Salmão

“A proteína é necessária para o crescimento, reparo e manutenção dos tecidos. Por isso, é importante comer uma quantidade adequada a cada dia. Devemos, no entanto, escolher alimentos de alta qualidade. Falamos de legumes, ovos, carnes magras e, claro, peixes”, informa Allan.

O salmão é uma boa opção porque tem efeito anti-idade devido à presença de ômega-3, vitamina D e gorduras saudáveis. Hidrata a pele e ajuda a reduzir manchas, bem como inflamações. Ademais, contém ácido hialurônico. Ele virou febre entre os tratamentos estéticos por suavizar rugas e sinais de expressão.

Água

Sim, a água também é fundamental quando se trata de práticas anti-idade. “Adultos saudáveis precisam de 1,5 a 2 litros por dia. A sensação de sede diminui com a idade, o que nos deixa vulneráveis à desidratação”, diz Allan.

Rodrigo completa dizendo que o líquido ajuda a eliminar toxinas. E ainda otimiza o transporte e o uso de vitaminas e minerais. Por isso, tome sempre bebidas sem cafeína, sucos de frutas, leite desnatado e, claro, água mineral ou filtrada.

Fontes

Allan Ferreira, nutrólogo do Hospital Anchieta de Brasília. Rodrigo Carvalho, nutricionista do Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição.