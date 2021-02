Ansiedade por comida: dicas para controlar a compulsão alimentar 

Cada vez mais pessoas sofrem crises de ansiedade. Os números assustam, principalmente no Brasil. Isso porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 9% dos brasileiros convivem com o transtorno. Sem dúvida, a chegada do Coronavírus e o isolamento social elevaram a incidência dos casos. Como resultado, houve aumento na ansiedade por comida. Ou seja, mais pessoas desenvolveram compulsão alimentar.

Isso acontece porque a pandemia, que ainda deve durar alguns meses, trouxe inúmeros desafios. Sobretudo em relação às questões emocionais. Afinal, a crise gerou situações de estresse, medo, apatia e grandes incertezas. Como resultado, muita gente teve dificuldade em discernir onde acaba o apetite e começa a ansiedade.

De acordo com Maria Julia Coto, consultora em nutrição, momentos de nervoso liberam cortisol no corpo. Esse hormônio é produzido pela parte superior da glândula supra renal. Além disso, se envolve na resposta ao estresse. “Por consequência do aumento de cortisol, o corpo tende a mobilizar rapidamente as reservas de energia. Ou seja, gera mudanças no metabolismo e no fluxo de sangue. Assim, algumas pessoas acabam comendo de forma exagerada como um meio de fuga.”

Por isso, é essencial ficar de olho na ansiedade por comida. Ainda mais em períodos difíceis. “É possível encaixar um plano alimentar prazeroso, nutritivo e saboroso. Mesmo na correria cotidiana”, destaca Maria Julia. Para ajudar nessa tarefa, é preciso entender os sinais do corpo. Assim como seguir alguns passos simples. Então, confira algumas dicas da profissional.

Ansiedade por comida X neuras

Antes de mais nada, Maria Julia sugere que você se afaste de dietas da moda. Principalmente aquelas muito restritivas. “A privação que causam não só aumentam o estresse, mas podem gerar deficiência de alguns nutrientes.” Portanto, para se manter saudável, vale procurar um profissional de saúde. Ele pode orientar a reeducação alimentar ideal para cada caso.

Entenda os sinais de fome e saciedade

Muitas vezes, na correria da rotina, comer bem fica em segundo plano. Por isso, antes de se alimentar, pergunte: “quanta fome estou sentindo?”.

Além disso, durante as refeições, coma sem pressa. Sinta o sabor do alimento e a saciedade que proporciona. Desse modo, você vai reconhecer quando estiver satisfeito. Isso evita a ansiedade por comida, ou seja, o consumo em excesso.

Ansiedade por comida – fome emocional

Em dias de muito estresse, é provável que você coma sem pensar na quantidade ou qualidade do alimento. É como se ele servisse apenas para preencher um vazio emocional. Então, você pode se sentir mal ou se preocupar com o efeito dos exageros no peso e na estética. “Acabamos colocando alguns grupos ou alimentos, como vilões. Os carboidratos, por exemplo. Mas, na verdade, a questão está nos hábitos de forma geral”, diz Maria Julia.

Portanto, você deve tentar avaliar se está sentindo fome física ou emocional. Se for o último caso, você pode sofrer de ansiedade por comida. A compulsão é, de fato, um dos sintomas do distúrbio. “A fome emocional acontece quando nos alimentamos a partir de emoções. Pode ser tristeza e ansiedade. É como uma tentativa de fugir dos sentimentos que não se pode encarar. Assim, descontamos essas insatisfações na comida. É uma busca por um atalho fácil e prazeroso. Isso é tudo de forma inconsciente.”

Embora pareça um momento prazeroso, não satisfaz por completo. Pois, em virtude das emoções, a tendência é comer com exagero, o que pode resultar em culpa.

Conheça o Mindful Eating

O Mindful Eating – Comer Com Atenção Plena – é uma vertente recente da nutrição. O propósito é dar atenção ao momento presente e entender a fome tanto quanto a saciedade.

Essa abordagem pode, enfim, ajudar a lidar com a ansiedade por comida. Isso porque cria relações mais conscientes com os alimentos. É uma visão mais holística da alimentação. Dessa forma, não se classifica grupos como “permitidos” ou “proibidos”. Como resultado, a dieta não traz culpa e a mente se dedica aos sinais internos do corpo.

Ansiedade por comida – exercícios físicos e sono

Atividade física e práticas de relaxamento são essenciais para controlar a ansiedade por comida. Estamos falando de meditação e yoga, por exemplo. Ademais, é importante ter boas noites de sono. Tudo isso ajuda a aliviar o estresse e equilibrar a produção de cortisol.

Por fim, priorize a saúde e a alimentação. Busque formas diferentes de diminuir o estresse. Use o tempo livre para fazer coisas que gosta e evite levar trabalho para os momentos pessoais.

Fonte: Maria Julia Coto, consultora em nutrição.