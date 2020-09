Escalda pés relaxa e ajuda a melhorar a saúde do corpo

Os pés são a fundação do corpo. Afinal, eles são responsáveis por sustentar nosso peso e nos guiar por todos os caminhos ao longo do dia. Por isso, cuidar bem deles é essencial. Os sábios orientais já sabiam disso há milênios. Tanto que deram início à prática do escalda pés. Agora, é a sua vez de entender todos os benefícios da técnica e aprender a preparar diferentes versões do banho em casa.

O que é e quais os benefícios do escalda pés?

Sim, aquele conselho da vovó para, logo depois de um dia cansativo, mergulhar os pés na água morna tem fundamento. Pois o escalda pés é, de fato, muito eficaz. E foram os antigos povos de China e Japão que perceberam seus benefícios para restaurar a saúde e o bem-estar do organismo.

Isso é possível porque os pés, de acordo com a medicina oriental, têm terminações nervosas conectadas a diferentes órgãos. Assim, ao serem pressionados e aquecidos, esses pontos reequilibram a energia do corpo.

Entre as vantagens do escalda pés podemos citar, por exemplo, o alívio de dores e do estresse, pois acalma e relaxa os músculos. Também colabora com a beleza, já que hidrata a pele e facilita a esfoliação.

Além disso, ativa a circulação do sangue, o que ajuda a reduzir o inchaço nas pernas tanto quanto nos pés. Isso é ótimo para quem passa muito tempo em pé ou sentado ou sofre com problemas de circulação.

O escalda pés é indicado ainda para tratar micoses, insônia e até mesmo gripes e resfriados.

Por fim, pode ter efeitos positivos também na saúde emocional. Segundo a medicina chinesa, o banho morno auxilia a distribuir a energia yang, que fica na cabeça, para os pés, que representam a energia yin. Isso pode contribuir, então, com o tratamento de sintomas da depressão e da ansiedade.

Apesar de tantos benefícios, é importante ressaltar que a prática tem contraindicações. Como aumenta o fluxo sanguíneo, não deve ser feita por grávidas, pessoas com câncer em fase de metástase e hipertensos. Portanto, se você tem alguma condição de saúde, o ideal é consultar um médico antes de iniciar essa ou qualquer outra técnica.

Como fazer o escalda pés?

Você não precisa de muita coisa para desfrutar dos benefícios do escalda pés. Para esse autocuidado, basta, basicamente, uma bacia com água morna. O recipiente, no entanto, precisa acomodar bem os pés. Em seguida, mergulhe os pés até a panturrilha e deixe descansar por 10 a 20 minutos.

Você pode, além disso, acrescentar alguns ingredientes especiais e transformar a experiência em um spa caseiro. Use, por exemplo, sais minerais e óleos essenciais para potencializar os efeitos da técnica.

Para fazer uma massagem, coloque bolinhas de gude ou pedras de rio no fundo da bacia. Por fim, enxugue os pés e os mantenha aquecidos com o uso de meias.

Receitas para fazer em casa

Óleo de lavanda

A lavanda tem propriedades calmantes e anti-inflamatórias. Além disso, essa dica de escalda pés reduz o inchaço nas pernas.

3 litros de água morna

5 gotas de óleo essencial de lavanda

2 ou 3 rodelas de laranja

Óleo de alfazema

Essa dica é para deixar os pés hidratados.

3 litros de água morna

4 colheres de sopa de sal grosso

8 gotas de óleo essencial de alfazema

Sal grosso e óleos essenciais

Uma receita de escalda pés para você relaxar e ainda combater a retenção de líquidos e o inchaço.

3 litros de água morna

3 gotas de óleo essencial de gerânio

1 gota de óleo essencial de cipreste

½ xícara de sal grosso

Use o poder das ervas

Quer aumentar os benefícios do escalda pés? Então acrescente ervas ou chás ao banho. Camomila, alecrim e erva doce são as mais indicadas por causa do efeito calmante. Ademais, você pode usar rodelas de laranja, canela em pau e hortelã.