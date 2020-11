Kombucha: aprenda o que é e como fazer a bebida 

O kombucha integra o grupo das bebidas probióticas, ou seja, contém micro-organismos vivos que aumentam a presença de bactérias “do bem” no intestino. Ele tem conquistado cada vez mais espaço no mercado. Tanto que, de acordo com a empresa de pesquisa Global Market Insights, deve movimentar mais de cinco bilhões de dólares até 2025. Ao mesmo tempo, a projeção da taxa de crescimento anual é de 16%.

Apesar de todo o sucesso atual, a verdade é que o consumo de kombucha é milenar. O primeiro registro, por exemplo, vem da China, no ano de 221 a.C. E uma das razões de sua fama é, sem dúvida, o sabor singular do produto. Ele é efervescente, levemente adocicado e azedo e pode ter uma infinidade de sabores.

O kombucha vem ainda se tornando tendência na alimentação saudável, pois promove diversos benefícios à saúde. Em primeiro lugar, gera sensação de bem-estar, fortalece a imunidade, assim como ajuda na digestão e saciedade. “Os fermentáveis da bebida permitem maior produção de derivados da fermentação bacteriana no intestino. O Butirato, por exemplo, auxilia no controle e manutenção da saúde intestinal, reduzindo algumas sensibilidades alimentares, doenças hepáticas e até mesmo controle de peso”, informa Juliana Paz, nutricionista.

Além disso, segundo a nutricionista Caroline Possato, a bebida tem alto poder antioxidante e vitaminas C e do complexo B. “Mas é preciso cuidado. Quem tem problemas no fígado, crianças e diabéticos devem evitar o consumo. O importante é consultar um profissional antes de incluir na dieta”, alerta.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como fazer kombucha em casa?

A fermentação do chá se dá através da cultura de diferentes bactérias e leveduras. São cerca de 40 micro-organismos que, juntos, formam uma camada gelatinosa conhecida como “mãe” ou “scoby“. Essa colônia é essencial para a produção do kombucha, por isso, se quiser fazer a bebida é preciso conseguir um scoby saudável de alguém que já o produz. É possível ainda comprar o preparado em lojas de produtos naturais.

Em seguida, adicione a colônia em um recipiente com 1 litro de chá (geralmente verde ou preto) frio e coado. Para alimentar as bactérias basta acrescentar açúcar à mistura. Esses dois ingredientes são os responsáveis pelo sabor e aroma da bebida.

Mantenha em um local seco e longe do sol por dois dias. Então, experimente o sabor do kombucha, que não deve ser muito doce tampouco similar ao vinagre. Se estiver assim, aguarde mais dois dias de fermentação.

Por fim, você pode despejar 90% do conteúdo em outra garrafa e variar o sabor. Para isso, use frutas, especiarias e até café. Deixe fora da geladeira para uma segunda fase de fermentação. Além disso, é nessa hora que acontece a pressão interna que resulta no efeito gasoso. Depois, consuma a bebida gelada.

Sabe os 10% do líquido que sobraram? Pois bem, você pode guardar para reiniciar a produção do kombucha ao somar mais meio litro de chá e armazenar fora do sol. Pode ser dentro ou fora da geladeira.

No vídeo abaixo, você confere todos os detalhes do passo a passo com Bela Gil, que prepara um kombucha com jabuticaba.

Vale dizer que você encontra também muitas versões já prontas do kombucha em mercados e lojas de produtos naturais.

Cuidados com o scoby

O scoby, ou seja, a “mãe” que dá origem ao kombucha, exige alguns cuidados especiais. Mas não se preocupe: o processo é simples.

Assim, mantenha a colônia em um recipiente com chá sempre ao abrigo da luz. É importante tampar apenas com pano e elástico, já que os micro-organismos precisam estar em contato com o ar para respirar. Alimente de vez em quando com um pouco de açúcar, mas atenção para não deixar o líquido se transformar em um vinagre.

É possível que a colônia apresente mofo. Nesse caso, será necessário jogar fora e conseguir uma nova para só então reiniciar o processo.

Receitas de kombucha

Kombucha com frutas

Ingredientes

300 ml de kombucha básico pronto

100 ml de suco natural – escolha as frutas de sua preferência

Modo de preparo

Misture bem o kombucha e o suco em um pote de vidro. Em seguida, aguarde cerca de 24 horas para completar a segunda fermentação. Então, é só servir bem geladinho.

Gengibre e limão

Ingredientes

1 l de kombucha básico pronto

10 g de gengibre

Suco de um limão

Modo de preparo

Em primeiro lugar, você deve cortar o gengibre em fatias e separar algumas lascas da casca do limão. Cuidado, no entanto, para não retirar a parte branca, que deixa um sabor amargo.

Coloque os ingredientes em uma garrafa de vidro, acrescente o suco do limão e o kombucha. Em seguida, misture bem. Por fim, feche a garrafa e espere de três a sete dias para finalizar a segunda fermentação da bebida.

Depois de aguardar, o kombucha saborizado está pronto para consumo.

Kombucha com café

Ingredientes

1 scoby

100 ml de kombucha (substitua, se desejar, por 3 colheres de vinagre de maçã)

40 g de café torrado e moído

1,5 l de água

100 g de açúcar (de preferência demerara ou mascavo)

Modo de preparo

Adicione o café à água já fervente e coe em seguida. Ou seja, não é necessário deixar em infusão por muito tempo.

Depois, acrescente o açúcar com a água ainda quente. Deixe o líquido chegar à temperatura ambiente e então transfira para a garrafa ou recipiente onde a bebida deve fermentar.

Coloque o kombucha, misture bem e acrescente o scoby. Cubra o vidro com um tecido e mantenha fora da luz e em temperatura ambiente por cinco dias. A bebida estará pronta, enfim, ao final desse período.

Fontes

Caroline Possato, nutricionista do Instituto Mineiro de Endocrinologia. Juliana Paz, nutricionista.