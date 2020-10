Máscara no Calor: 5 Dicas para garantir mais conforto e proteção

Se usar a máscara de proteção ao novo corona vírus já é incômodo por si só, usar a máscara no calor pode causar um desconforto ainda maior. Embora as altas temperaturas possam ser inconvenientes, o item não deve ser abandonado. Desse modo, preparamos uma lista com 5 dicas que irão facilitar o uso da máscara em dias quentes. Confira!

Máscara no Calor

A primavera mal começou e o calor já está tomando conta! De fato, nas últimas semanas os termômetro registraram até 40 graus em algumas cidades brasileiras. No entanto, a previsão é que as temperaturas continuem a subir nos próximos dias e que a umidade aumente. Com isso, o uso da máscara no calor pode se tornar um pouco complicado, porém, deixar de utilizar a proteção não é uma opção!

Desse modo, é válido lembrar que a máscara é uma barreira de proteção e prevenção a contaminação do novo corona vírus. Assim, a utilização do item em locais públicos, nos deixa menos expostos ao vírus. Por isso, para facilitar o uso da máscara no calor, preparamos algumas dicas para te ajudar a enfrentar as temperaturas elevadas durante a pandemia.

Dicas para usar a máscara no calor

Em primeiro lugar, devemos levar em consideração que a máscara de proteção é um item extremamente necessário para o controle do vírus.

Assim, mesmo que seja um desconforto a utilização de máscara no calor, não é algo inviável ou insuportável. Dessa forma, todos devemos fazer um esforço para cumprir essa medida preventiva em prol de bem maior. Então, vamos às dicas!

Troque a máscara ao longo do dia

Devido ao calor, a umidade também aumenta na região, deixando a máscara molhada e suja por conta do suor. Assim, faça trocas regulares da máscara ao longo do dia. O recomendável é fazer a troca a cada duas horas, mas com as temperaturas mais altas, o número de trocas diárias também deve ser maior.

Evite fazer atividades físicas

A prática de atividades físicas, principalmente ao ar livre, não é uma boa escolha. Ao fazer exercícios, a temperatura corporal aumenta, proporcionando a eliminação de líquidos.

Além disso, nossa respiração fica mais ofegante. Assim, pode causar tonturas e até desmaios.

Dê preferência a tecidos leves

Não utilize máscaras com tecido muito grosso ou áspero. Dê preferência a tecidos leves, como algodão, que possui um toque mais suave ao contato com a pele e possibilita uma melhor respiração. Além disso, o material funciona bem como uma barreira física para gotículas contaminadas.

Lave o Nariz

O uso da máscara no calor, pode aumentar a seca da boca e do nariz. Desse modo, beber bastante água e lavar o nariz é uma boa opção. Dessa forma, recomenda-se lavar o nariz com soro fisiológico duas vezes ao dia. Ao fazer isso, as vias áreas são umidificadas, proporcionando uma melhor respiração, reduzindo o risco de sangramento e contaminação.

Não saia em horários que o sol fica mais forte

Essa dica é válida para todos, mas principalmente para quem tem pressão baixa. A recomendação ainda é sair de casa apenas para situações emergenciais, cumprindo a quarentena e o distanciamento social.

Mas sabemos que na prática a situação é diferente e sair de casa é algo inevitável. No entanto, você pode optar por horários em que o sol não esteja tão forte, como de manhã cedinho ou mais para o final da tarde. Evite sair entre às 10h e 16h.