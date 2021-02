Pré e pós treino: confira o que comer antes e depois de malhar 

Sem dúvida, você já sabe que a atividade física é essencial para garantir a saúde do corpo. Além disso, é importante no processo de perda de peso e para promover o ganho de músculos. Mas, para obter bons resultados, é preciso apostar na alimentação. Por isso, vale prestar atenção no que você come no pré e pós treino.

Descobrir qual alimento ingerir antes e depois do exercício é, aliás, uma dúvida comum. “Em resumo, o pré-treino é necessário para dar mais força e energia ao corpo. Por outro lado, a alimentação pós-treino ajuda o organismo a recuperar a energia gasta. Porém, isso deve ser feito sem comprometer a performance na perda de calorias.” A explicação é da expert em emagrecimento Edivana Poltronieri. Ou seja, se você entende os objetivos de cada etapa, fica mais fácil organizar a dieta. E, como resultado, você pode melhorar seus resultados.

Confira, então, algumas dicas para aprender a selecionar os alimentos ideais para o pré e pós treino.

Alimentos para o pré-treino

Em primeiro lugar, vale saber que, nessa hora, você precisa dar energia para o corpo. E as principais fontes de combustível são gordura e carboidratos. Por isso, no pré-treino Edivana indica algumas opções, como pasta de amendoim e geleia de fruta natural com pão integral. Mingau de aveia com banana, lascas de amêndoas ou ovos com torrada também são interessantes.

“O ideal é se alimentar, no mínimo, até duas horas antes do treino. Mas, se não for possível, invista em outros grupos de alimentos. Ou seja, iogurte natural, frutas ou batata doce”, diz a especialista. Outra sugestão é o uso de suplementos. Afinal, eles podem melhorar o desempenho, aumentar a massa magra corporal e diminuir a fadiga. Porém, faça isso apenas se tiver a liberação de um nutricionista.

Há ainda quem recomende o exercício em jejum, sobretudo para ajudar na queima de gordura. Entretanto, não existe consenso científico sobre o assunto. Até porque alguns estudos dizem que isso levaria à perda de massa muscular também. Ademais, exercício em jejum exige mais cuidado para evitar uma crise de hipoglicemia. Isso pode causar sintomas como palpitações cardíacas, palidez e desmaio, por exemplo.

Nesse sentido, mais uma vez a indicação é procurar por um médico ou nutricionista. Só eles podem avaliar cada caso e fazer as recomendações certas.

Alimentos para o pós-treino

Seguindo as dicas para o pré e pós treino, é hora de falar sobre o que comer depois dos exercícios. Pois, nesse momento, o corpo precisa repor a energia. Também demanda fontes de proteína para, desse modo, conseguir aumentar o volume dos músculos.

De acordo com Edivana, o pós-treino pede ainda por alimentos de fácil digestão. O objetivo é otimizar a absorção de nutrientes. “Escolha itens como pudim de chia com leite vegetal ou iogurte natural. Além disso, maçã, quinoa, ovos, salmão, smoothie de frutas e wrap de peito de peru com folhas são boas opções.”

Alimente-se no tempo certo

Edivana ressalta que não basta apenas escolher o grupo certo de alimentos para o pré e pós treino. Você deve também fazer a ingestão no momento adequado. Isso porque o organismo leva tempo para absorver os nutrientes e gerar a energia necessária para os exercícios. “O importante, então, é deixar um espaço de até duas horas entre a refeição e o treino. Assim, você evita dores no estômago e enjoos durante a prática de atividade”, orienta.

No entanto, ao se exercitar depois de acordar, prefira um lanche com carboidratos simples. Dessa forma, terá um pico de glicose mais rápido. Pão branco e geleia, banana com mel ou um pedaço de chocolate meio-amargo são boas escolhas.

Por outro lado, se o treino for leve, como yoga ou pilates, por exemplo, pode fazer a refeição até 40 minutos antes do treino.

Fique de olho na hidratação

Outro ponto importante na prática de atividade física é a hidratação. Isso vale não só para o pré e pós treino, mas também enquanto estiver se exercitando. “No pré-treino, o ideal é beber cerca de 1 copo de água a cada 15 minutos até o momento da atividade. Ao terminar, indico a ingestão de até 3 copos de água”, finaliza Edivana.

Fonte: Edivana Poltronieri, expert em emagrecimento.